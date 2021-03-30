В Кобрине осудили семейную пару, которая 10 лет продавала разным клиентам одну и ту же не свою квартиру

Источник материала: Tut.by

В Кобрине вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере недвижимости , сообщает Брестский областной суд.



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В августе 2011 года 39-летняя жительница Кобрина увидела на подъезде объявление с предложением купить квартиру в этом доме. Она позвонила и договорилась с 60-летним мужчиной о продаже своей двухкомнатной квартиры. С клиента она взяла 5 тысяч рублей предоплаты. После этого в квартиру заселилась дочь мужчины. Обвиняемая с оформлением сделки не спешила. До 2013 года она потратила весь аванс — и выселила девушку.

В июле 2018 года кобринчанка разместила новое объявление о продаже этой же квартиры на одной из интернет-площадок. С ней связался потенциальный покупатель, передал ей две тысячи долларов предоплаты. Квартиру женщина так и не продала, стала избегать звонков, в переписке под разными предлогами откладывала оформление сделки. В одном из случаев она рассказывала потерпевшим, что не может это сделать якобы из-за онкологического заболевания.

19 июля 2020 года женщина вместе с супругом опять попыталась «продать» двушку. Клиентов появилось несколько: одна передала ей 16 тысяч рублей аванса, другая — 20 тысяч.

Когда потерпевшие обратились в милицию, в отношении супругов возбудили уголовное дело за мошенничество. Выяснилось, что обвиняемая семейная пара вообще не могла продать квартиру, так как недвижимость принадлежит банку: жилье супруги построили с привлечением льготного кредита как многодетная семья.

Мужчина признал себя виновным полностью, его жена — частично. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное добровольное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние в содеянном, четверых детей на иждивении.

Муж по ч.3 ст. 209 УК получил два с половиной годам лишения свободы без штрафа. К нему применена отсрочка исполнения наказания на срок два года.

Женщину суд признал виновной по ч.2,3,4 ст. 209 УК. Ей назначено 3,5 года лишения свободы с колонии общего режима. Также ее обязали выплатить моральный ущерб потерпевшей, которую она выселила.

Приговор не вступил в законную силу.