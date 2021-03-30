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«А как ужин ждёте вы?»: забавный пёс, выпрашивающий вкусняшки, рассмешил Сеть
Источник материала: ОНТ
Очаровательный джек-рассел-терьер по кличке Тимон прославился в Сети благодаря забавному видео, которое опубликовал его хозяин в TikTok.
На кадрах голодный питомец прижался к столу мордочкой, показав зубы. По словам хозяина, Тимон поступает так всегда, когда хочет вкусняшек.
Ролик разлетелся по соцсети и набрал более 5,8 миллиона просмотров и 755 тысяч лайков.
Комментаторы узнали себя в очаровательном Тимоне: «Хахаха, я уже пять минут с него ржу», «Это чисто я, когда что-то вкусненькое вижусь», «Такой смешной зубастик!», «Надеюсь, вы его покормили».
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Очаровательный джек-рассел-терьер по кличке Тимон прославился в Сети благодаря забавному видео, которое опубликовал его хозяин в TikTok. На кадрах голодный питомец...
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