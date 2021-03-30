|
Загляните внутрь! 12 фото разрезанных пополам предметов, которые вас удивят
Источник материала: ОНТ
С детства многие мечтают заглянуть внутрь привычных предметов, чтобы узнать, как они устроены. Мы подобрали 12 фото вещей, которые в разрезанном виде выглядят гораздо интереснее.
1. Срез стволов банановых деревьев2. Гречка
3. Концертный зал
4. Ведерко с жареной курицей
5. Осиное гнездо
6. Пончики и кофе
7. Метеорит Фукан
8. Посадка цветочных луковиц определенным способом
9. Маковая коробочка
10. Многомоторный самолет, разрезавший облака пропеллерами
11. Надувной матрас
12. Шары для боулинга
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С детства многие мечтают заглянуть внутрь привычных предметов, чтобы узнать, как они устроены. Мы подобрали 12 фото вещей, которые в разрезанном виде выглядят...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)