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Загляните внутрь! 12 фото разрезанных пополам предметов, которые вас удивят

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загляните внутрь! 12 фото разрезанных пополам предметов, которые вас удивят

С детства многие мечтают заглянуть внутрь привычных предметов, чтобы узнать, как они устроены. Мы подобрали 12 фото вещей, которые в разрезанном виде выглядят гораздо интереснее.

1. Срез стволов банановых деревьев
Фото из открытых источников2. Гречка


wikipedia.org, @modcuisine

3. Концертный зал


© reddit / flamespirit919

4. Ведерко с жареной курицей


Фото с сайта vopros-ik.ru5. Осиное гнездо


Фото с сайта twugi.com

6. Пончики и кофе


Фото с сайта twugi.com

7. Метеорит Фукан


Фото с сайта travelask.ru

8. Посадка цветочных луковиц определенным способом


Фото с сайта 4tololo.ru

9. Маковая коробочка


Фото с сайта travelask.ru

10. Многомоторный самолет, разрезавший облака пропеллерами


Фото с сайта travelask.ru

11. Надувной матрас


Фото из открытых источников

12. Шары для боулинга
Фото из открытых источников

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С детства многие мечтают заглянуть внутрь привычных предметов, чтобы узнать, как они устроены. Мы подобрали 12 фото вещей, которые в разрезанном виде выглядят...
 
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