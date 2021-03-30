6-летний мальчик спас сестру от нападения собаки и стал знаменитостью. Ему наложили 90 швов!

Источник материала: ОНТ

6-летний американец Бриджер Уолкера из города Шайенн, пожертвовав собой, спас младшую сестру от нападения разъяренной собаки. Девочка осталась жива, но мальчику наложили на лицо 90 швов!

По словам отца, никто не собирался распространять эту историю в СМИ или сетях, но тетя мальчика Николь поделилась случившемся в своем Instagram. И тогда о маленьком герое узнала вся Америка.

Фраза, которую сказал мальчик после нападения, стала мировой цитатой: «Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я».

Мальчику стали звонить звёзды Голливуда – актёры из «Мстителей» от Marvel. Они звонили, дарили подарки и обещали встретиться с ним. Также мальчику дарили подарки и рок-звезды. Акустическую гитару с авторским дизайном и автографом прислал Бриджеру рок-исполнитель Брет Майклс.

Спортивное сообщество также не осталось в стороне. Всемирный боксерский совет (WBC) признал мальчика почетным чемпионом мира. Подвиг маленького американца признан историческим рекордом WBC, а мальчик – лучшим бойцом в мире.

Возможно, в будущем Бриджер и стал бы профессиональным боксером, но он вместе со своим отцом занимается бразильским джиу-джитсу.

Отец паренька уверен, что джиу-джитсу не только положительно влияет на характер сына, но именно благодаря боевому искусству мальчик смог спасти себе и сестре жизнь при нападении собаки.

Фото: robertwalker307 , wbcboxing , bridgerstrong.org

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