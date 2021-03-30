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Что делать, чтобы цвет борща был ярко-красным: 6 лайфхаков

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, чтобы цвет борща был ярко-красным: 6 лайфхаков

У многих хозяек борщ в процессе приготовления теряет свой цвет, становится оранжевым и выглядит менее аппетитным. Рассказываем, что можно сделать, чтобы сохранить ярко-красный цвет борща.

  1. Когда закладываете овощи (картофель, морковь и др.) в борщ, положите туда свеклу целиком. Если она большая, разрежьте напополам или четвертинки. Достаньте свеклу через 15-20 мин. Почти в самом конце приготовления борща натрите свеклу, сбрызните ее лимонной кислотой или уксусом и положите в кастрюлю с борщом. Варите еще примерно 5 мин. Так цвет блюда почти наверняка сохранится ярким.
  2. Очистите сырую свеклу, натрите ее на терке, положите в металлическую миску, чтобы температура лучше держалась, и залейте кипящей водой. Приступайте к приготовлению борща. В самом конце слейте воду со свеклы и положите ее в кастрюлю. Прокипятите еще 10 мин. Цвет борща получится очень насыщенным.
  3. Вымойте свеклу, положите ее в кипящую несоленую (!) воду и варите ее отдельно примерно час. Солить воду нельзя, потому что овощ станет жестким. Можно запечь свеклу целиком в кожуре. Для этого вымойте ее, оберните фольгой и отправьте в горячую духовку (200 °C) на час-полтора, в зависимости от размера свеклы. Можно не использовать фольгу, но тогда овощ сморщится, хоть на вкус это и не повлияет. Добавьте в борщ натертую свеклу в конце приготовления.
  4. Чтобы сделать суп бордовым, свеклу можно отдельно от всех овощей обжарить. Как только выложили на сковородку свеклу, сразу заливайте ее томатной пастой и тушите. Добавляйте ее в борщ в конце приготовления, как и в предыдущих способах.
  5. Перед тем, как приступить к обжарке свеклы, сбрызните ее уксусом или лимонным соком. Таким образом, можно сохранить цвет и вкус супа. Добавляйте в борщ, как обычно, в последнюю очередь. 
  6. Есть еще один способ для противников кислоты в борще. Во время пассировки свеклы положите в нее немного сахара. Так цвет борща останется насыщенным, а вкус приобретет интересные оттенки.
    Как быстро приготовить борщ и с чем его вкусно есть, читайте здесь.
    Фото: ej-ka.net

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У многих хозяек борщ в процессе приготовления теряет свой цвет, становится оранжевым и выглядит менее аппетитным. Рассказываем, что можно сделать, чтобы сохранить...
 
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