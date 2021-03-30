|
Дворник из Томска прославился благодаря цитате о любви из песни The Beatles и спустя 40 лет нашел сына
Источник материала: ОНТ
14 февраля в соцсетях разлетелось милое
Видео заснял местный телеканал ТВ2, в котором журналистка делала опрос к 14 февраля. Корреспондентка спросила у россиянина, нуждается ли любовь в материальных доказательствах.
«„Canʼt buy me love, everybody tells me so“. The Beatles пели. Любовь не купишь», — ответил Виталий. Также мужчина сказал, что в День влюблённых планирует читать книгу Алана Уотса «Путь Дзэн» и перешел на французский.
После этого Никифоров
О семье Виталий Никифоров рассказал, что у него двое сыновей, но поддерживает связь только с младшим. Он тоже живет в Томске. «Старший куда-то уехал, в Кенигсберге жил. Сейчас уже не общаемся», — сказал дворник.
После выхода интервью на телеканал написал Дмитрий Никифоров. По его словам, Виталий – его отец, с которым он не виделся около 40 лет. Случилось это из-за развода родителей. Дмитрий остался с мамой и связь с отцом потерял. Сейчас он живет в Калининграде, у него есть жена и двое детей.
Дмитрий добавил, что уже созвонился с отцом, но это был короткий разговор, так как в реабилитационном центре нельзя пользоваться мобильными телефонами.
«Но на душе у меня хорошо, ровно и спокойно, потому что я знаю, что он есть, а он знает, что я есть», — добавил Дмитрий.
Сын Виталия выразил надежду больше общаться с отцом и встретиться.
Фото: кадр из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дворник из Томска прославился благодаря цитате о любви из песни The Beatles и спустя 40 лет нашел сына
14 февраля в соцсетях разлетелось милое видео, на котором дворник из Томска рассуждает о любви. Мужчина процитировал на английском песню из The Beatles и восхитил Сеть....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)