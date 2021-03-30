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Дворник из Томска прославился благодаря цитате о любви из песни The Beatles и спустя 40 лет нашел сына

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дворник из Томска прославился благодаря цитате о любви из песни The Beatles и спустя 40 лет нашел сына

14 февраля в соцсетях разлетелось милое видео, на котором дворник из Томска рассуждает о любви. Мужчина процитировал на английском песню из The Beatles и восхитил Сеть. Благодаря этому ролику 70-летний Виталий Никифоров нашел своего сына, с которым не виделся 40 лет.

Видео заснял местный телеканал ТВ2, в котором журналистка делала опрос к 14 февраля. Корреспондентка спросила у россиянина, нуждается ли любовь в материальных доказательствах.

«„Canʼt buy me love, everybody tells me so“. The Beatles пели. Любовь не купишь», — ответил Виталий. Также мужчина сказал, что в День влюблённых планирует читать книгу Алана Уотса «Путь Дзэн» и перешел на французский. 


После этого Никифоров дал большое телеканалу ТВ2. Он рассказал, что родом из Харбина, родился «в семье белоэмигрантов». В 1955 году его семья переехала в СССР. Служил на Северном флоте, работал механиком на подводной лодке. Затем жил в Петербурге, Карелии, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Сейчас он проходит лечение от алкогольной зависимости в томском реабилитационном центре «Рука помощи».

О семье Виталий Никифоров рассказал, что у него двое сыновей, но поддерживает связь только с младшим. Он тоже живет в Томске. «Старший куда-то уехал, в Кенигсберге жил. Сейчас уже не общаемся», — сказал дворник.

После выхода интервью на телеканал написал Дмитрий Никифоров. По его словам, Виталий – его отец, с которым он не виделся около 40 лет. Случилось это из-за развода родителей. Дмитрий остался с мамой и связь с отцом потерял. Сейчас он живет в Калининграде, у него есть жена и двое детей. 

Дмитрий добавил, что уже созвонился с отцом, но это был короткий разговор, так как в реабилитационном центре нельзя пользоваться мобильными телефонами. 

«Но на душе у меня хорошо, ровно и спокойно, потому что я знаю, что он есть, а он знает, что я есть», — добавил Дмитрий. 


Дмитрий с семьей (из личного архива)

Сын Виталия выразил надежду больше общаться с отцом и встретиться. 

Фото: кадр из видео

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14 февраля в соцсетях разлетелось милое видео, на котором дворник из Томска рассуждает о любви. Мужчина процитировал на английском песню из The Beatles и восхитил Сеть....
 
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