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Криштиану Роналду останется капитаном сборной Португалии
Источник материала: ОНТ
Криштиану Роналду выйдет на отборочный матч Чемпионата мира против сборного Люксембурга с капитанской повязкой.
Об этом заявил главный тренер сборной Португалии – Фернанду Сантуш.
Напомним, громкий инцидент с участием Криштиану Роналду произошёл в отборочном матче против сборной Сербии.
При счете – 2:2, Роналду забил третий гол, но арбитр не засчитал его. Роналду пытался доказать, что мяч пересек линию ворот, однако судья остался непреклонен.
В порыве эмоций знаменитый футболист сорвал капитанскую повязку и бросил её на траву – этим поступком он вызвал осуждение некоторых коллег и болельщиков. Однако главный тренер португальцев отнесся с пониманием: у сборной Португалии фактически украли победу.
Позже арбитр извинился за этот незасчитанный гол.
Уже сегодня португальцы проведут третий отборочный матч против Люксембурга, где попробуют заработать победные очки.
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Криштиану Роналду выйдет на отборочный матч Чемпионата мира против сборного Люксембурга с капитанской повязкой. Об этом заявил главный тренер сборной...
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