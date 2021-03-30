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Криштиану Роналду останется капитаном сборной Португалии

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Криштиану Роналду останется капитаном сборной Португалии

Криштиану Роналду выйдет на отборочный матч Чемпионата мира против сборного Люксембурга с капитанской повязкой. 

Об этом заявил главный тренер сборной Португалии – Фернанду Сантуш.

Напомним, громкий инцидент с участием Криштиану Роналду произошёл в отборочном матче против сборной Сербии. 

При счете – 2:2, Роналду забил третий гол, но арбитр не засчитал его. Роналду пытался доказать, что мяч пересек линию ворот, однако судья остался непреклонен. 

В порыве эмоций знаменитый футболист сорвал капитанскую повязку и бросил её на траву – этим поступком он вызвал осуждение некоторых коллег и болельщиков. Однако главный тренер португальцев отнесся с пониманием: у сборной Португалии фактически украли победу.

Позже арбитр извинился за этот незасчитанный гол. 

Уже сегодня португальцы проведут третий отборочный матч против Люксембурга, где попробуют заработать победные очки.

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Криштиану Роналду выйдет на отборочный матч Чемпионата мира против сборного Люксембурга с капитанской повязкой.  Об этом заявил главный тренер сборной...
 
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