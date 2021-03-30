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Более 40 человек погибли на церемонии прощания с президентом Танзании

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 40 человек погибли на церемонии прощания с президентом Танзании

Не менее 45 человек погибли в Танзании – на прощании с президентом страны. Это произошло ещё неделю назад, но стало известно только сейчас.


Траурная церемония проходила на стадионе. Желающих проститься было так много, что они пытались прорваться на площадку даже через закрытые входы.

Началась давка. Помимо погибших, около 40 человек были ранены.

Официальной причиной смерти шестидесяти однолетнего Джона Магуфули называют сердечный приступ. Но есть сведения, что он серьезно болел ковидом.

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Не менее 45 человек погибли в Танзании – на прощании с президентом страны. Это произошло ещё неделю назад, но стало известно только сейчас. Траурная церемония...
 
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