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Лечебный жир из личинок мух начали делать в Подмосковье

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лечебный жир из личинок мух начали делать в Подмосковье

С помощью уникальных технологий на одной из ферм в Подмосковье в промышленных масштабах разводят мух и личинок, чтобы получить удобрения и биологические корма, а также лечебный жир, сообщает mk.ru.

Это первый такой опыт. Живых личинок на ферме измеряют литрами. Как рассказывает руководитель фермы Акрам Талибов, изначально было куплено небольшое количество литров личинок. Потом они превратились в  мух, маточное стадо и начали размножаться в геометрической прогрессии. Маточное стадо само себя регулирует, если все делать правильно.

Технология представляет собой цепочку из 42 циклов, и если хоть в одном звене что-то нарушится, то все производство полностью дезорганизуется. Проще говоря, мухи живут в помещении, где созданы идеальные тропические условия, – температура не ниже 30°C, влажность – 70%. Личинки питаются субстратом из плодоовощных отходов. В куколок и мух превращается часть личинок, они попадают в родительское стадо. Другая часть идет на сушку и становится источником протеина и жира. Прожаренные личинки – ценная кормовая добавка скоту, рыбе или птице. Лечебный жир из личинок используется, в том числе, в косметике.

Подчеркивается что весь процесс – экологический, без антибиотиков и гормонов роста. А себестоимость производства мух очень небольшая.

Проект работает пока в качестве эксперимента. Однако кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов считает его очень перспективным. Увеличение мощностей фермы по производству личинок позволило бы значительно сократить объемы плодоовощных  отходов, такие предприятия можно было бы организовать на овощных базах.

Фото: Pixabay.com

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С помощью уникальных технологий на одной из ферм в Подмосковье в промышленных масштабах разводят мух и личинок, чтобы получить удобрения и биологические корма, а...
 
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