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Следственный комитет Беларуси расследовал и передал в суд более 700 преступлений, связанных с экстремизмом
Источник материала: ОНТ
Более семисот преступлений, связанных с экстремизмом, за период конца прошлого и начала этого года расследовал и передал в суд Следственный комитет Беларуси.
Сотрудники ведомства говорят, что этот опыт показывает необходимость пересмотра подходов к организации раскрытия преступлений такой направленности.
Только в прошлом году к уголовной ответственности по делам, связанным с экстремизмом, привлечены более 350 человек, 2/3 из которых признали свою вину полностью или частично.
Средний возраст обвиняемых от 25 до 33 лет, почти половина из них – нигде не работали и не учились.
Сейчас обновлена методическая база и принимаются меры по идентификации всех, кто участвовал в массовых беспорядках. Особое внимание – поиску организаторов и координаторов.
Способствовал этой работе и круглый стол, за которым встретились белорусские и российские правоохранители. Обсуждали передовые методы расследования экстремизма, квалификации таких действий и поиск источников их финансирования.
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Следственный комитет Беларуси расследовал и передал в суд более 700 преступлений, связанных с экстремизмом
Более семисот преступлений, связанных с экстремизмом, за период конца прошлого и начала этого года расследовал и передал в суд Следственный комитет Беларуси. ...
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