ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет Беларуси расследовал и передал в суд более 700 преступлений, связанных с экстремизмом

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет Беларуси расследовал и передал в суд более 700 преступлений, связанных с экстремизмом

Более семисот преступлений, связанных с экстремизмом, за период конца прошлого и начала этого года расследовал и передал в суд Следственный комитет Беларуси.


Сотрудники ведомства говорят, что этот опыт показывает необходимость пересмотра подходов к организации раскрытия преступлений такой направленности.

Только в прошлом году к уголовной ответственности по делам, связанным с экстремизмом, привлечены более 350 человек, 2/3 из которых признали свою вину полностью или частично.

Средний возраст обвиняемых от 25 до 33 лет, почти половина из них – нигде не работали и не учились.

Сейчас обновлена методическая база и принимаются меры по идентификации всех, кто участвовал в массовых беспорядках. Особое внимание – поиску организаторов и координаторов.

Способствовал этой работе и круглый стол, за которым встретились белорусские и российские правоохранители. Обсуждали передовые методы расследования экстремизма, квалификации таких действий и поиск источников их финансирования.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более семисот преступлений, связанных с экстремизмом, за период конца прошлого и начала этого года расследовал и передал в суд Следственный комитет Беларуси. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие знаки зодиака предпочитают проводить отпуск на берегу моря, рассказали астрологи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by