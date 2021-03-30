Следственный комитет Беларуси расследовал и передал в суд более 700 преступлений, связанных с экстремизмом

Источник материала: ОНТ

Более семисот преступлений, связанных с экстремизмом, за период конца прошлого и начала этого года расследовал и передал в суд Следственный комитет Беларуси.





Сотрудники ведомства говорят, что этот опыт показывает необходимость пересмотра подходов к организации раскрытия преступлений такой направленности.

Только в прошлом году к уголовной ответственности по делам, связанным с экстремизмом, привлечены более 350 человек, 2/3 из которых признали свою вину полностью или частично.

Средний возраст обвиняемых от 25 до 33 лет, почти половина из них – нигде не работали и не учились.

Сейчас обновлена методическая база и принимаются меры по идентификации всех, кто участвовал в массовых беспорядках. Особое внимание – поиску организаторов и координаторов.

Способствовал этой работе и круглый стол, за которым встретились белорусские и российские правоохранители. Обсуждали передовые методы расследования экстремизма, квалификации таких действий и поиск источников их финансирования.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram