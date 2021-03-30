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Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Майами

30.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Майами

В матче 1/8 финала белорусская теннисистка встречалась с чешкой Маркетой Вандроушовой и победила без особых проблем, отдав всего три гейма – 6:1, 6:2.

Следующей соперницей Соболенко будет первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти. Накануне она выбила из борьбы Викторию Азаренко – 6:1, 1:6, 6:2.

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В матче 1/8 финала белорусская теннисистка встречалась с чешкой Маркетой Вандроушовой и победила без особых проблем, отдав всего три гейма – 6:1, 6:2. Следующей...
 
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