Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Майами

Источник материала: ОНТ

В матче 1/8 финала белорусская теннисистка встречалась с чешкой Маркетой Вандроушовой и победила без особых проблем, отдав всего три гейма – 6:1, 6:2.

Следующей соперницей Соболенко будет первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти. Накануне она выбила из борьбы Викторию Азаренко – 6:1, 1:6, 6:2.

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