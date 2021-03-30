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Не праздный вопрос: кто в стране должен делить землю?
Источник материала: Партизан
Ответ на этот вопрос является тестом для Лукашенко - это право он никому отдать не готов, а, значит, и уходить никуда не собирается.
архивное фото
Политолог Валерий Карбалевич объясняет взаимосвязь между "земельным" вопросом и (не)готовностью Лукашенко уходить.
"На совещании по поводу перераспределения полномочий Лукашенко поднял вопрос о том, кто должен распределять землю: "президент" или "губернаторы". И пришел к выводу, что он никому не может доверить это ответственное дело.
Сама постановка вопроса очень ярко свидетельствует о том, каким государством является Беларусь. В демократической стране, правовом государстве никакой чиновник, независимо от должности, в принципе не должен делить землю.
Земельные отношения четко регулируются законодательством и развиваются по жестким правилам. Для рыночной экономики правилом является свободная купля-продажа земли.
И если уж ставить вопрос о продаже или аренде государственных угодий, то это должно происходить с помощью каких-то аукционов, абсолютно прозрачно, открыто.
И постановка вопроса, предложенная Лукашенко, лишний раз свидетельствует, что никаких серьезных перемен в государственном устройстве он делать не собирается", -
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Ответ на этот вопрос является тестом для Лукашенко - это право он никому отдать не готов, а, значит, и уходить никуда не собирается.
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