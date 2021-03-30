







spring96.org В суде Ленинского района Гродно 30 марта завершился процесс по уголовному делу по cт. 364 Уголовного кодекс против четырех человек, который длился почти три месяца. Михаил Юдин, Вадим Хижняков, Сергей Ефимович (жители Гродно) и Андрей Севертока (из Мостов) были признаны виновными в насилии над сотрудниками ОМОН на акции протеста 27 сентября, пишет





Судья Геннадий Мазайло вынес такой приговор, как и запрашивал гособвинитель на предыдущем заседании:





Михаил Юдин - 4 года лишения свободы в колонии общего режима;

Михаил Ефимович и Вадим Хижняков - 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима;

Андрей Севертока - 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.





Также осужденные должны выплатить по 2000 рублей компенсации в пользу признанных "потерпевшими" омоновцев.





Все четвера осужденных свою вину в совершении насильственных действий не признали и планируют обжаловать приговор в Гродненском областном суде.





Согласно предъявленным обвинениям, на остановке общественного транспорта «Восток» 27 сентября Севертока умышленно нанес сотруднице ОМОН Заяц один удар кулаком в голову, один - ногой по правой ноге.





В это время Ефимович намеренно бросил в Заяц неустановленный предмет, попавший в область груди. После чего Юдин намеренно нанес омоновцу Башко один удар ногой по телу, один рукой по руке, и два — рукой в область головы.





Одновременно с этим Хижняков якобы умышленно бросил в Башко неустановленный предмет, используя его в качестве орудия преступления.