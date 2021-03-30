Кузнецов: «Режим вынужден продолжать борьбу, даже с теми, кто с ним сейчас не сражается»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» считает, что мы наблюдаем уникальный момент разрушения системы.

— В сегодняшней ситуации белорусы могут ничего не делать, но это все равно будет вести к ухудшению положения режима, — уверен обозреватель Петр Кузнецов.

В эфире Еврорадио он рассказал о том, как режим Лукашенко разрушает сам себя:

— Режим просто вынужден продолжать борьбу, даже с теми, кто с ним сейчас не сражается. Потому что все прекрасно понимают, что протестные настроения никуда не делись. Сейчас наступила внешняя тишина, но наступила она исключительно в результате того, что сошлись несколько факторов, главный из которых — это сильное противодействие со стороны системы.

Таким образом, режим оказался в положении, когда он вынужден постоянно находиться в максимальной точке мобилизации. Но ни одна система в природе не может работать беспрерывно. Любой машине нужен перерыв. И эта система в таком режиме не выдержит, — размышляет Кузнецов.

Он уверен, что власти понимают и вынуждены принять тот факт, что возврат к прошлому невозможен.

— Лукашенко почти на каждом совещании с силовиками так и говорит: «у нас уже больше спокойной жизни не будет», «нас не оставят в покое». Это и есть его месседж о том, что нам бы хотелось, чтобы было как раньше, но так не будет.

Я думаю, что они лучше, чем кто понимают невозможность возврата в прошлое. В отличие от нас, они видят те процессы, которые идут внутри системы , видят те риски для себя, которых не видим мы.

Я думаю, если бы в августе люди, которые протестовали, знали то, что происходит «за кулисами» внутри системы, то, скорее всего, решимости было бы намного больше, и власть бы уже сменилась. Я в этом не сомневаюсь. Был момент, когда властные структуры были практически парализованы и просто не хватило политической воли, — напомнил обозреватель.

При этом он не согласен с утверждением о том, что люди разочаровались в протесте, и утверждает, что само нынешнее положение властей является еще одним стимулом для уверенности в победе.

— То, что власть вынуждена постоянно находиться в состоянии напряженной борьбы, свидетельствует о состоянии, в котором она не пребывала за всю историю существования, — состоянии слабости.

Полностью лишенная внутренней легитимности, находящаяся фактически во внешней изоляции, она продолжает терять имидж. Мы видим, как буквально каждую неделю что-то такое происходит, какая-то неприятность с властями.

Не думаю, что, наблюдая все это, наше общество способно настолько сильно разочароваться в протесте, чтобы больше не подняться. Я больше склоняюсь к тому, что общество сейчас в состоянии ожидания того момента, когда будет понятно, что появился шанс.

В ситуации, когда следуют, пусть и мелкие поражения, но одно за другим, обязательно наступит момент, когда критическая черта будет пройдена, — говорит основатель «Сильных новостей».

Очередную публикацию BYPOL он также относит к разряду «неприятностей», способных нанести урон имиджу системы.

— Я уверен, что большинство оперов прекрасно понимали ситуацию, и до сих пор большинство прекрасно все понимает. Просто всегда есть ряд обстоятельств: они говорят про кредиты, выслугу, пенсию, квартиры. Мотивы для любого человека индивидуальны.

Но один вывод мы можем сделать точно: силовая система и дальше будет терять тех своих представителей, которые способны мыслить и понимать. Они будут оттуда вымываться. И это тоже звено из той цепочки неприятностей, которые подтачивают систему, — подытожил Петр Кузнецов.