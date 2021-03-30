Минфин приостановил лицензию «Ласерта» по операциям с ценными бумагами. Компания: «Мы не будем бороться за лицензию» (обновлено)

Источник материала: Onliner

Министерство финансов приняло решение приостановить лицензию ООО «Ласерта» на выполнение профессиональной и биржевой деятельности. Причина — компания не устранила нарушение. В частности, не выполнила обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет.

— Приостановление действия лицензии распространяется на все ее составляющие (дилерская, брокерская и депозитарная деятельность), — говорится на сайте министерства.

— Не позднее 16 апреля 2021 года ООО «Ласерта» обязано устранить выявленные нарушения. В случае неустранения указанных нарушений или неуведомления Министерства финансов об их устранении действие лицензии ООО «Ласерта» после 16.04.2021 не возобновится и Министерством финансов будет принято решение о прекращении действия данной лицензии, — добавляет министерство.

Минфин отмечает, что клиенты компании могут расторгнуть договоры и заключить их с другими профессиональными участниками рынка.

Интересно, что в службе поддержки клиентов обещают, что у компании будет «просто другое юридическое лицо».

— Не переживайте, это не влияет ни на физические лица, ни на юридические, наоборот, компания развивается и идет отделение депозитарной деятельности от брокерской. Никаких потрясений не случится, — убеждают в службе поддержки. — Лицензия не приостанавливается. А лишь меняется название.

Дополнено

Во вторник после обеда на сайте компании появился официальный комментарий по этому поводу.

«Профессиональный участник рынка облигаций „Ласерта“ лишится лицензии на выполнение профессиональной и биржевой деятельности после 16 апреля, когда истечет срок, назначенный регулятором. Компания не планирует бороться за брокерскую и депозитарную лицензии, так как в конце 2020-го продала российской финтехкомпании NestEgg свой главный актив — одноименное мобильное приложение и стала временной инфраструктурной основой для платформы ROBO1 в течение тестового периода, ограниченого первым кварталом 2021 года, — говорится в заявлении. — ООО „Ласерта“ в ближайшие месяцы сконцентрируется на создании первого в РБ инвестиционного фонда, нацеленного на покупку акций белорусских компаний.

ROBO1 построена на концепции „уберизации“. Платформа позволяет подключать множество профучастников рынка в Беларуси и из-за рубежа. Благодаря этому состоится безболезненный переход всех клиентов в новый депозитарий, а тарифы „Ласерта“ сохранятся в течение ближайших полутора лет.

Приложение с обновленным логотипом и названием доступно в Play Market и App Store с 25 марта и предлагает идентичный функционал. Инвесторы после регистрации могут покупать облигации белорусских предприятий и получать полную информацию об эмитенте и конкретном выпуске прямо на экране телефона.

Благодаря переходу на концепцию „уберизации“ пользователи ROBO1 получат намного более богатый выбор финансовых инструментов. В частности, это позволит перейти к этапу инвестиций в акции перспективных компаний. Сама платформа имеет архитектур