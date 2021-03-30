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Прокуратура о ДТП с 20 пострадавшими: у фуры отказали тормоза, и она влетела в автобус
Источник материала: Onliner
ДТП, о котором пойдет речь, случилось 21 июня 2019 года. «42-летний водитель DAF на перекрестке загородных трасс в Каменецком районе не справился с управлением, выехал на перекресток, где допустил столкновение с маршрутным такси под управлением 37-летнего жителя Бреста», — такова была предварительная информация СК. Сегодня в Генпрокуратуре сообщают, что причиной аварии стал отказ тормозной системы.
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К каким выводам пришло гособвинение? «Водитель DAF после восприятия отказа рабочей тормозной системы не принял мер к снижению скорости движения, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — Он только ограничился действиями по привлечению внимания и предупреждению иных участников дорожного движения о возможной опасности: использовал внешние световые приборы и звуковой сигнал. Продолжая движение с прежней скоростью, автомобиль выехал на перекресток неравнозначных дорог, где не предоставил право первоочередного проезда автобусу, который приближался по главной дороге».
Дело направлено в суд.
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ДТП, о котором пойдет речь, случилось 21 июня 2019 года. «42-летний водитель DAF на перекрестке загородных трасс в Каменецком районе не справился с управлением, выехал на...
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