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Прокуратура о ДТП с 20 пострадавшими: у фуры отказали тормоза, и она влетела в автобус

30.03.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП, о котором пойдет речь, случилось 21 июня 2019 года. «42-летний водитель DAF на перекрестке загородных трасс в Каменецком районе не справился с управлением, выехал на перекресток, где допустил столкновение с маршрутным такси под управлением 37-летнего жителя Бреста», — такова была предварительная информация СК. Сегодня в Генпрокуратуре сообщают, что причиной аварии стал отказ тормозной системы.

По данным СК, обнародованным в день аварии, травмы получили 20 пассажиров маршрутного такси и его водитель. Одна из 20 пассажиров скончалась в больнице. Позже стало известно: один человек погиб, восемь получили тяжкие травмы, еще трое — менее тяжкие. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.

К каким выводам пришло гособвинение? «Водитель DAF после восприятия отказа рабочей тормозной системы не принял мер к снижению скорости движения, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — Он только ограничился действиями по привлечению внимания и предупреждению иных участников дорожного движения о возможной опасности: использовал внешние световые приборы и звуковой сигнал. Продолжая движение с прежней скоростью, автомобиль выехал на перекресток неравнозначных дорог, где не предоставил право первоочередного проезда автобусу, который приближался по главной дороге».

Дело направлено в суд.

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП, о котором пойдет речь, случилось 21 июня 2019 года. «42-летний водитель DAF на перекрестке загородных трасс в Каменецком районе не справился с управлением, выехал на...
 
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