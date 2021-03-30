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Virgin Galactic представила новый корабль для суборбитальных полетов (видео)

30.03.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic презентовала третье поколение корабля SpaceShip, который предназначен для туристических полетов в суборбитальное пространство.

По функционалу SpaceShip III не отличается от SpaceShipTwo, также известного как VSS Unity. Однако новинка построена по модульной системе, что позволит быстрее подготавливать корабль для следующего полета. Первый экземпляр нового корабля назвали VSS Imagine. Он пройдет тест на приземление с помощью свободного полета этим летом.

Регулярные полеты туристов на коммерческой основе SpaceX планирует начать в следующем году.


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Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic презентовала третье поколение корабля SpaceShip, который предназначен для туристических полетов в суборбитальное...
 
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