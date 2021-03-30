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Таксист установил на Volkswagen темные номерные рамки. Есть и другие способы (обновлено)

30.03.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель Андрей заметил Volkswagen Polo с необычными номерами, проезжающий по ул. Смоленской. Точнее сказать, таблички-то вполне стандартные, а вот рамку нельзя назвать ординарной. С другим — более кустарным — вариантом затемнить номера столкнулся Максим. Он увидел в Минске Skoda с «черно-белыми номерами».

Андрей рассказал о Volkswagen, у которого поверх рамки с названием сайта для любителей горячего видео наложена сетка, закрепленная пластиковыми хомутами. Под определение антивандальных такие рамки не попадают — как минимум из-за того, что сделаны из пластика. Не исключено, что такая рамка — способ борьбы с фотофиксацией (в частности, в темноте, когда срабатывает вспышка). Насколько эффективен этот способ, подскажут разве что владельцы таких рамок.

Таксист установил на Volkswagen темные номерные рамки. Есть и другие способы (обновлено)

А Максим передал фото Skoda. «Увидел этот автомобиль и подумал, что и он так же скрывает номер, — описал ситуацию читатель. — Подъехал ближе и понял: номера просто напечатаны на черно-белом принтере на бумаге. Сверху — пленка и пластиковые хомуты для крепежа».

Таксист установил на Volkswagen темные номерные рамки. Есть и другие способы (обновлено)
Таксист установил на Volkswagen темные номерные рамки. Есть и другие способы (обновлено)

Насколько такие действия законны? Стоит вспомнить требования законодательства. Существует госстандарт (СТБ 914-99), который определяет типы регистрационных знаков, а также технические требования, которые к ним предъявляются. Там, в частности, указано, как именно должны быть установлены номера на автомобиле. В этом вопросе нарушение неочевидно. Как и применение статьи 18.11.6 КоАП — «Управление ТС с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным знаком». Есть более подходящая норма — «Управление ТС с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований техрегламентов ТС, ЕАЭС регистрационным знаком» (18.11.7 КоАП). Статья предусматривает штраф до двух базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель Андрей заметил Volkswagen Polo с необычными номерами, проезжающий по ул. Смоленской. Точнее сказать, таблички-то вполне стандартные, а вот рамку нельзя...
 
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