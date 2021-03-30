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Курсы валют застыли перед рывком
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Беларусь в данный момент экономически сильно зависит от России, это и основной рынок сбыта для многих предприятий и источник кредитов, которых уже набрано немало.
Это и курс белорусского рубля, который зависит от российского больше, чем от доллара или евро.
Стоимость корзины валют рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное двусторонних курсов белорусского рубля к доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB) за 1 единицу иностранной валюты с весами 0,3, 0,2 и 0,5 соответственно, т.е. стоимость корзины валют рассчитывается как произведение значений курсов белорусского рубля к доллару США в степени 0,3, к евро в степени 0,2 и к российскому рублю в степени 0,5.
Какая может быть дальнейшая «максимально возможная углубленная» интеграция?
Смотрим на пункты Программы действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства:
1. Выравнивание основных макроэкономических показателей и проведение единой структурной политики.
2. Унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства.
3. Введение единой денежной единицы.
4. Унификация налогового законодательства и проведение с 2001 года единой налоговой политики.
5. Формирование и исполнение бюджета Союзного государства.
6. Проведение единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений.
7. Формирование общего рынка ценных бумаг и создание учреждений по эмиссии ценных бумаг и регулированию фондового рынка.
8. Проведение единой политики в области ценообразовния и механизма ее осуществления.
9. Объединение энергетической и транспортной систем.
10. Формирование общего рынка услуг связи.
11. Проведение единой политики в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.
12. Проведение единой политики в области геодезии и картографии.
13. Формирование единого научно-технологического пространства.
14. Обеспечение единого информационного пространства.
15. Осуществление совместной политики в области экологической безопасности, гидрометеорологии, мониторинга и охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, в том числе последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
16. Проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения.
17. Осуществление совместной политики в области обороны, координации деятельности в области военного строительства, совместного использования военной инфраструктуры, разработки и размещения совместного оборонного заказа, функционирования региональной группировки войск.
18. Проведение единой пограничной политики.
19. Совместная деятельность правоохранительных органов и специальных служб
Видите, еще есть куда двигаться, еще нет общей валюты, единого рынка услуг связи, общего рынка ценных бумаг, унификации налоговой политики и т.д и т.п.
Но как быстро все это будет происходить, неизвестно. Тут как в той присказке – «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…» Мы думаем, что все будет идти еще долго, но есть еще вероятность, что может произойти очень быстро, как, например, в Крыму.
А сейчас давайте вернемся к курсам валют.
30 марта на 12.15 неофициальный биржевой курс в России составил:
- средний курс доллара США - 75,84 RUB;
- средний курс евро - 89,03 RUB.
Курс евро немножко упал, доллар практически на том же месте. Но предсказания звучат зловещие: «…В результате, как прогнозирует Игорь Николаев, доллар может подскочить до 80 рублей, а евро уйти далеко за 90 рублей, причем на отдельных торгах курс «американца» может доходить до 85 рублей, а «европейца» — вплотную приближаться к отметке в 100 рублей…»
В Беларуси курс валюты стоит практически на месте, меняясь немного.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 марта 2021-го года выглядят так (12.25):
- курс доллара – 2,6241 белорусского рубля;
- курс евро - 3,0813 белорусского рубля;
- российский рубль - 3,4677 белорусского рубля, за сотню российских рублей.
Наличные курсы на 30 марта 2021-го года выглядят так (12.00):
- курс 100 российских рублей – Технобанк продает за 3,465 белорусского рубля, а БСБ Банк покупает за 3,462;
- курс 1 доллара – Онлайн-обменник Nembo.by продает за 2,624 белорусского рубля, а Технобанк покупает за 2,623;
- курс 1 евро - Онлайн-обменник Nembo.by продает за 3,084 белорусского рубля, а БСБ Банк покупает за 3,078.
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Беларусь в данный момент экономически сильно зависит от России.
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