Источник материала: UDF



Электромобиль / Еврорадио

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«Кроме того, транспортным налогом не облагаются транспортные средства, оборудованные для использования инвалидами. Ещё одна категория — транспортные средства, снятые с учёта до 1 июля 2021 года», — уточнил чиновник.

«Первый случай — когда транспортное средство зарегистрировано за инвалидом 1-й или 2-й группы, ветераном ВОВ, лицом, достигшим пенсионного возраста. В этом случае ставка налога уменьшается на 50%. Но при одном важном условии: у такого физического лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Для инвалидов 3-й группы также предусмотрено понижение ставки на 25%, но при условии наличия у него действительного водительского удостоверения соответствующей категории», — пояснил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года Также транспортный налог не нужно будет платить за автомобили, выпущенные в 1991-м и ранее.

Также транспортный налог не нужно будет платить за автомобили, выпущенные в 1991-м и ранее.сообщил, что в Налоговом кодексе предусмотрены льготы, когда ставка транспортного налога понижается.Оплачивать транспортный налог нужно будет до 15 ноября, следующего за отчётным. То есть транспортный налог за 2021 год нужно оплатить до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое налоговики пришлют до 1 сентября 2022 года.