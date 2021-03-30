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Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года

30.03.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года
Электромобиль / Еврорадио
К концу 2025 года владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога. Об этом пишет «СБ. Беларусь сегодня» по словам начальника Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрея Ковалевского.

Также транспортный налог не нужно будет платить за автомобили, выпущенные в 1991-м и ранее.

«Кроме того, транспортным налогом не облагаются транспортные средства, оборудованные для использования инвалидами. Ещё одна категория — транспортные средства, снятые с учёта до 1 июля 2021 года», — уточнил чиновник.


Андрей Ковалевский сообщил, что в Налоговом кодексе предусмотрены льготы, когда ставка транспортного налога понижается.

«Первый случай — когда транспортное средство зарегистрировано за инвалидом 1-й или 2-й группы, ветераном ВОВ, лицом, достигшим пенсионного возраста. В этом случае ставка налога уменьшается на 50%. Но при одном важном условии: у такого физического лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Для инвалидов 3-й группы также предусмотрено понижение ставки на 25%, но при условии наличия у него действительного водительского удостоверения соответствующей категории», — пояснил он.


Оплачивать транспортный налог нужно будет до 15 ноября, следующего за отчётным. То есть транспортный налог за 2021 год нужно оплатить до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое налоговики пришлют до 1 сентября 2022 года.
 
 
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Также транспортный налог не нужно будет платить за автомобили, выпущенные в 1991-м и ранее.
 
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