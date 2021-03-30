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Какие знаки зодиака предпочитают проводить отпуск на берегу моря, рассказали астрологи

30.03.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие знаки зодиака предпочитают проводить отпуск на берегу моря, рассказали астрологи
Иллюстративное фото
Проводить отпуск многие предпочитают где-нибудь в горах или на экскурсии в живописных местах, где много экзотики. А вот некоторые представители зодиакального круга предпочитают лежать на пляже и любоваться морскими пейзажами.

Лежишь себе на шезлонге на берегу моря и слушаешь убаюкивающий шум морских волн. Астрологи вычислили четыре знака зодиака, представители которых выбирают отпуск у моря: полежал на песочке, вздремнул, искупался в море – и опять отдыхаем. И зачем тратиться на более активный отдых?

Какие знаки зодиака предпочитают отдых на берегу моря?

Близнецы


Порой перед представителем этого знака встает выбор: отправиться с друзьями в лесистые горы в горы, или улететь куда-нибудь на краешек земли, туда, где ходят в море большие корабли – Близнецы остановят свой выбор на втором варианте.

Близнецы обожают пляжный отдых и ночные вечеринки под открытым небом. Луна в морской волне полощется, и ветерок звенит струной, и до рассвета пробыть вам хочется под этой сказочной луной.

Весы


О пляжном отдыхе мечтают и люди, рожденные под знаком Весов. Единственное, чего они ищут, находясь в отпуске – так это спокойствия и полного отдыха от всех дел, над которыми они работали весь год. Весы целыми днями проводят на пляже, а по вечерам слушают хорошую музыку и пьют хорошее вино. Весы любят расслабляться на горячем песке, слушать шум прибоя и общаются с новыми знакомыми.

Скорпион


Скорпионы обожают роскошь, и не только в повседневной жизни: они и отпуск проводят на лучших курортах мира, например, на Бали или Гоа. Если, конечно, им позволяют финансовые возможности.

Представители этого знака очень мечтательны, и отдыхая на пляже, ждут появления на горизонте фрегата под алыми парусами, на котором появится капитан Грэй. А что будет дальше – мечтателям уже все равно. Главное – чтобы он появился.

Стрелец


Стрелец из тех знаков зодиака, которые любят веселиться в хорошей компании таких же прожигателей отпускного времени: они любят петь и танцевать на пляжных тусовках по вечерам. А днем они любят просто поплескаться в теплых морских водах и полежать на горячем песке, ничего не делая. Они превращают свой отпуск в незабываемый, и затем с нетерпением будут ждать целый год следующего отпуска.
 
 
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Лежишь себе на шезлонге на берегу моря и слушаешь убаюкивающий шум морских волн.
 
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