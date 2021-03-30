Его жена - секс-символ Испании и старше на 8 лет. Крутая история капитана «Реала», которому стукнуло 35

30 марта Серхио Рамос празднует юбилей. К своим 35 годам он — живая легенда: чемпион мира-2010, двукратный чемпион Европы и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Серхио воспитывает четверых сыновей, а его жена дважды признавалась самой сексуальной испанкой. В чем Рамос ищет мотивацию и почему не собирается заканчивать с футболом — в материале SPORT.TUT.BY.
Строгая диета, минимум алкоголя, тренажерка и медитации
Серхио Рамос родился в Севилье и воспитывался по довольно строгим канонам.
— Мой отец и брат никогда не позволяли чьей-то похвале повлиять на меня. Они были строгими, критиковали, если я делал что-то не так, и даже если играл хорошо. Меня так воспитали, — рассказывал в интервью испанец.
Он привык, что ради мечты надо много работать. И отказываться от соблазнов. До 23 лет Рамос вообще не употреблял алкоголь, да и сейчас, по словам футболиста, он лишь изредка позволяет себе бокал вина.
— Мои друзья ходили в бары, кино, катались на лыжах… Я этого не делал. Если я играл в субботу, то мог пойти куда-нибудь в тот же день, но друзья не разрешали мне пить. Они очень заботились обо мне. За год я выходил куда-то раза три, — вспоминал свою молодость кэп «Реала».
Таких же четких правил Рамос придерживается и в вопросах питания. И с годами его диета становится только жестче.
— У меня есть очень четкий критерий отбора еды, — отмечает футболист. — Я чередую салаты с мясом. Везде должен быть баланс. Но нельзя впадать в искушение. Вы должны знать, как различать еду, которая приносит вам удовольствие, и еду, которая вам полезна.
При этом Рамос не скрывает, что иногда балует себя и фастфудом — например, за компанию с сыновьями.
— Мои дети любят McDonald's, что плохо, потому что я тоже его люблю, но могу себе позволить такую пищу только раз в месяц.
Рамос — фанат тренажерного зала. Он может часами пропадать там, работая над физической формой, чем особенно увлекся в ковидные времена.
— Я воспользовался возможностью [карантином], чтобы провести время со своей семьей и много времени — в тренажерном зале. Я очень усердно тренировался, чтобы вернуться на высокий уровень, — заявил футболист.
Еще один лайфхак, который помогает Серхио Рамосу годами сохранять место в составе королевского клуба, — медитация.
— Контроль своего дыхания позволяет избежать проблем. После матчей мне нравится медитировать. Это мой маленький момент дня. Дышать, оставляя свой разум пустым… Мне это очень помогает.
Травмы, контракт с «Реалом» и мечты о ЧМ-2026
Контракт 35-летнего Рамоса с мадридским «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Ему всё чаще задают вопросы о футбольном будущем, намекая на то, что молодые таланты наступают на пятки старой гвардии.
Но титулованный защитник не намерен завязывать с футболом, даже несмотря на травмы. А они беспокоят капитана «сливочных» все чаще. В середине марта Рамос вернулся в состав «Реала» после разрыва мениска колена, из-за которого пропустил почти два месяца и даже вынужден был оперироваться. Вскоре после камбэка испанец повредил голеностопный сустав.
— Я бы хотел уйти с чистой совестью. Отдать всё этому клубу. Не знаю, произойдет ли это сегодня, завтра или через пять лет. Надеюсь, я еще долго буду здесь, — так отвечает на вопросы о возможном расставании с «Реалом» Рамос. — Это зависит не только от меня, но я бы хотел выйти через парадную дверь.
При этом он уверен, что его физические кондиции позволят продержаться на топ-уровне еще пару-тройку лет.
— Основная проблема может возникнуть не в физике, а в психологии. Мне уже почти 35 лет (на момент проведения интервью Рамосу было 34 года. — Прим. TUT.BY), но, помню, Бернабеу сказал, что не бывает молодых и старых игроков — бывают хорошие и плохие. Футбол шагнул вперед, в том числе в плане физики. Мои 34 — это как 28 десять лет назад.
Плюс есть игроки, которые заранее о себе позаботились. Если я десять лет назад заложил основу, то сейчас пожинаю плоды. Я могу играть еще три, четыре или пять лет, если мое тело меня не подведет и травмы обойдут стороной. Я могу играть на высшем уровне и много работаю для этого, таков мой характер.
Я совершаю ошибки, но учусь. Думаю, что смогу даже сыграть на ЧМ-2026 в Мексике. Тогда я стал бы единственным футболистом, сыгравшим на шести Мундиалях. Но все же это то, как я чувствую себя сегодня. Кто знает, что будет завтра, — рассуждает испанец.
Жена — секс-символ Испании и четверо детей
Одной из главных мотиваций для футболиста является его семья. 35-летний Рамос — многодетный отец. Вместе с известной телеведущей Пилар Рубио они воспитывают четверых сыновей.
— Отцовство — это величайшее чувство любви, которое вы можете испытывать к кому-либо. Ваш ребенок заставляет вас улыбаться, когда никто не способен на это. Это самое близкое к слову любовь, самое прекрасное, что может с тобой случиться, — уверен Серхио Рамос.
Хотя еще 10 лет назад он славился репутацией ловеласа.
Кто же эта женщина, сумевшая круто изменить жизнь футболиста?
Пилар Рубио дважды признавалась самой сексуальной испанкой — в 2008 и 2009 годах. Она сделала себе имя, участвуя в популярных телешоу (в том числе и авторских), а также благодаря съемкам в рекламе, глянце и даже комедийных ситкомах.
Вы вряд ли догадаетесь по фото, что Пилар старше своего избранника на 8 лет. Мать четверых детей — в потрясающей форме. Только взгляните на эти снимки.
В следующем году Пилар Рубио и Серхио Рамос отпразднуют 10 лет отношений.
— Я не мог мечтать о большем счастье, чем просто всегда быть рядом с тобой, — такими трогательными словами футболист поздравил жену с очередным днем рождения.