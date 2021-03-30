Его жена - секс-символ Испании и старше на 8 лет. Крутая история капитана «Реала», которому стукнуло 35

Источник материала: Tut.by

30 марта Серхио Рамос празднует юбилей. К своим 35 годам он — живая легенда: чемпион мира-2010, двукратный чемпион Европы и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Серхио воспитывает четверых сыновей, а его жена дважды признавалась самой сексуальной испанкой. В чем Рамос ищет мотивацию и почему не собирается заканчивать с футболом — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Пилар Рубио

Строгая диета, минимум алкоголя, тренажерка и медитации

Серхио Рамос родился в Севилье и воспитывался по довольно строгим канонам.

— Мой отец и брат никогда не позволяли чьей-то похвале повлиять на меня. Они были строгими, критиковали, если я делал что-то не так, и даже если играл хорошо. Меня так воспитали, — рассказывал в интервью испанец.

Он привык, что ради мечты надо много работать. И отказываться от соблазнов. До 23 лет Рамос вообще не употреблял алкоголь, да и сейчас, по словам футболиста, он лишь изредка позволяет себе бокал вина.



Фото из инстаграма Серхио Рамоса

— Мои друзья ходили в бары, кино, катались на лыжах… Я этого не делал. Если я играл в субботу, то мог пойти куда-нибудь в тот же день, но друзья не разрешали мне пить. Они очень заботились обо мне. За год я выходил куда-то раза три, — вспоминал свою молодость кэп «Реала».

Таких же четких правил Рамос придерживается и в вопросах питания. И с годами его диета становится только жестче.

— У меня есть очень четкий критерий отбора еды, — отмечает футболист. — Я чередую салаты с мясом. Везде должен быть баланс. Но нельзя впадать в искушение. Вы должны знать, как различать еду, которая приносит вам удовольствие, и еду, которая вам полезна.

При этом Рамос не скрывает, что иногда балует себя и фастфудом — например, за компанию с сыновьями.

— Мои дети любят McDonald's, что плохо, потому что я тоже его люблю, но могу себе позволить такую пищу только раз в месяц.



Фото из инстаграма Серхио Рамоса

Рамос — фанат тренажерного зала. Он может часами пропадать там, работая над физической формой, чем особенно увлекся в ковидные времена.

— Я воспользовался возможностью [карантином], чтобы провести время со своей семьей и много времени — в тренажерном зале. Я очень усердно тренировался, чтобы вернуться на высокий уровень, — заявил футболист.

Еще один лайфхак, который помогает Серхио Рамосу годами сохранять место в составе королевского клуба, — медитация.



Фото из инстаграма Серхио Рамоса

— Контроль своего дыхания позволяет избежать проблем. После матчей мне нравится медитировать. Это мой маленький момент дня. Дышать, оставляя свой разум пустым… Мне это очень помогает.

Травмы, контракт с «Реалом» и мечты о ЧМ-2026

Контракт 35-летнего Рамоса с мадридским «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Ему всё чаще задают вопросы о футбольном будущем, намекая на то, что молодые таланты наступают на пятки старой гвардии.



Фото из инстаграма Серхио Рамоса

Но титулованный защитник не намерен завязывать с футболом, даже несмотря на травмы. А они беспокоят капитана «сливочных» все чаще. В середине марта Рамос вернулся в состав «Реала» после разрыва мениска колена, из-за которого пропустил почти два месяца и даже вынужден был оперироваться. Вскоре после камбэка испанец повредил голеностопный сустав.

— Я бы хотел уйти с чистой совестью. Отдать всё этому клубу. Не знаю, произойдет ли это сегодня, завтра или через пять лет. Надеюсь, я еще долго буду здесь, — так отвечает на вопросы о возможном расставании с «Реалом» Рамос. — Это зависит не только от меня, но я бы хотел выйти через парадную дверь.

При этом он уверен, что его физические кондиции позволят продержаться на топ-уровне еще пару-тройку лет.



Фото из инстаграма Серхио Рамоса

— Основная проблема может возникнуть не в физике, а в психологии. Мне уже почти 35 лет (на момент проведения интервью Рамосу было 34 года. — Прим. TUT.BY), но, помню, Бернабеу сказал, что не бывает молодых и старых игроков — бывают хорошие и плохие. Футбол шагнул вперед, в том числе в плане физики. Мои 34 — это как 28 десять лет назад.

Плюс есть игроки, которые заранее о себе позаботились. Если я десять лет назад заложил основу, то сейчас пожинаю плоды. Я могу играть еще три, четыре или пять лет, если мое тело меня не подведет и травмы обойдут стороной. Я могу играть на высшем уровне и много работаю для этого, таков мой характер.

Я совершаю ошибки, но учусь. Думаю, что смогу даже сыграть на ЧМ-2026 в Мексике. Тогда я стал бы единственным футболистом, сыгравшим на шести Мундиалях. Но все же это то, как я чувствую себя сегодня. Кто знает, что будет завтра, — рассуждает испанец.

Жена — секс-символ Испании и четверо детей



Фото из инстаграма Пилар Рубио

Одной из главных мотиваций для футболиста является его семья. 35-летний Рамос — многодетный отец. Вместе с известной телеведущей Пилар Рубио они воспитывают четверых сыновей.

— Отцовство — это величайшее чувство любви, которое вы можете испытывать к кому-либо. Ваш ребенок заставляет вас улыбаться, когда никто не способен на это. Это самое близкое к слову любовь, самое прекрасное, что может с тобой случиться, — уверен Серхио Рамос.

Хотя еще 10 лет назад он славился репутацией ловеласа.

Кто же эта женщина, сумевшая круто изменить жизнь футболиста?



Фото из инстаграма Пилар Рубио

Пилар Рубио дважды признавалась самой сексуальной испанкой — в 2008 и 2009 годах. Она сделала себе имя, участвуя в популярных телешоу (в том числе и авторских), а также благодаря съемкам в рекламе, глянце и даже комедийных ситкомах.

Вы вряд ли догадаетесь по фото, что Пилар старше своего избранника на 8 лет. Мать четверых детей — в потрясающей форме. Только взгляните на эти снимки.



Фото из инстаграма Пилар Рубио



Фото из инстаграма Пилар Рубио



Фото из инстаграма Пилар Рубио

В следующем году Пилар Рубио и Серхио Рамос отпразднуют 10 лет отношений.

— Я не мог мечтать о большем счастье, чем просто всегда быть рядом с тобой, — такими трогательными словами футболист поздравил жену с очередным днем рождения.

Цитаты взяты из мартовского интервью Серхио Рамоса в Twitch .