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Странный талант. Это видео, где девушка играет на стакане, посмотрели 5 млн человек

30.03.2021 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь TikTik под ником Itzabennie удивила своих подписчиков забавным талантом. Девушка записала видео, где она имитирует звуки трубы. И не просто имитирует, а исполняет легендарную композицию «La vie en rose» (инструментальную версию Луи Армстронга) с помощью… губ и стеклянного стакана. Звучит впечатляюще — убедитесь и вы.

@itzabennie

La vie en rose. High note at the end #mouthtrumpet #trumpetgirl #GodzillaVsKongRoar #RayBanElevatorDance #PlantersTrickShot

♬ original sound - Itzabennie

Подписчикам явно нравится талант девушки — они стали «заказывать» у нее и другие композиции. К примеру, в ее профиле есть видео, где она исполняет знаменитые «In the mood», «It's been a long long time», «Call me by your name» и другие.

Разумеется, девушка могла и обмануть своих подписчиков, используя фонограмму. Но всё же надеемся, что это не так.

 
 
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Пользователи TikTok в восторге. Они пишут девушке, что ее звук даже лучше, чем трубы в оригинале
 
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