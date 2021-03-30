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Странный талант. Это видео, где девушка играет на стакане, посмотрели 5 млн человек
Источник материала: Tut.by
Пользователь TikTik под ником Itzabennie удивила своих подписчиков забавным талантом. Девушка записала видео, где она имитирует звуки трубы. И не просто имитирует, а исполняет легендарную композицию «La vie en rose» (инструментальную версию Луи Армстронга) с помощью… губ и стеклянного стакана. Звучит впечатляюще — убедитесь и вы.
Подписчикам явно нравится талант девушки — они стали «заказывать» у нее и другие композиции. К примеру, в ее профиле есть видео, где она исполняет знаменитые «In the mood», «It's been a long long time», «Call me by your name» и другие.
Разумеется, девушка могла и обмануть своих подписчиков, используя фонограмму. Но всё же надеемся, что это не так.
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Пользователи TikTok в восторге. Они пишут девушке, что ее звук даже лучше, чем трубы в оригинале
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