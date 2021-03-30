Белосток приостанавливает официальное сотрудничество с властями Гродно

В городском совете Белостока в рамках очередной сессии заявили, что «не смирятся с тем, что поляки из соседних Гродно Бреста , Лиды и Волковыска подвергаются преследованию только за то, что они поляки».





«Городской совет соседнего города выражает солидарность с ранее арестованными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Ирэной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой. Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий, — говорится в заявлении городского совета.





Там считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права.





Поэтому городской совет Белостока выступает за приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно.





Данное решение было единогласно принято во время заседания городской рады.