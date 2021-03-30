Поводом стали четыре статьи, опубликованные в издании в январе 2021-го:





- "Почему диалога не было, нет и не будет",





- "Уголовный" 2020-й. Как и за что протестующие получали сроки заключения";





- "Пока меня допрашивали, рядом избивали людей, и никого это не смущало";





- "Гетто для власти".





"Вышеизложенные публикации газеты "Новы час" создают предпосылки для препятствования обеспечению эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества (абзац 4 пункта 9 Концепции национальной безопасности), реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации (абзац 2 пункта 14 Концепции национальной безопасности) и эффективному информационному обеспечению государственной политики (абзац 6 пункта 14 Концепции национальной безопасности), то есть могут нанести ущерб национальным интересам Республики Беларусь в политической (пункт 9 Концепции национальной безопасности) и информационной (пункт 14 Концепции национальной безопасности) сферах", — говорится в письме Мининформации.





От редакции потребовали устранить выявленные нарушения в следующем номере "Новага часу".





"Чем же так мешают независимые медиа тем, кто считает себя властью? Почему уже сколько месяцев идет настоящая охота на независимых журналистов? Кого-то отказались печатать, кого-то лишили статуса СМИ, а кого-то вообще бросили за решетку. За что? За правду. Но правда — сегодня и есть худшее преступление. Особенно если ее хотят знать миллионы", — прокомментировала это письмо главный редактор газеты Оксана Колб.



