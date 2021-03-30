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Земельный вопрос: Лукашенко назвал землю ценнейшим активом Беларуси

30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Земля должна быть под контролем государства. Об этом на совещании заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Под Минском, областными центрами, вблизи водоемов, заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему. Это общее достояние. Мы не можем превратиться, как в соседней стране. Смотришь на озеро возле крупного города – простому человеку туда не подойти. Почему? Потому что заборы выстроили прямо в воду. И организовали причалы для своих «посудин». Это негоже. Мы этого избежали», – подчеркнул президент Беларуси.

Земельные участки президент назвал ценнейшим активом страны. Это касается и плодородных наделов, и лесного фонда. Претендовать на них можно только по отдельному решению главы государства.

Лукашенко напомнил, что уже пробовал передать полномочия по распределению земель губернаторам. И были случаи, когда на самых плодородных землях появились складские помещения.



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Президент Беларуси напомнил, что уже передавал полномочия по распределению земель губернаторам. Тогда были случаи появления складских помещений на самых...
 
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