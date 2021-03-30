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Земельный вопрос: Лукашенко назвал землю ценнейшим активом Беларуси
30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Земля должна быть под контролем государства. Об этом на совещании заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Земельные участки президент назвал ценнейшим активом страны. Это касается и плодородных наделов, и лесного фонда. Претендовать на них можно только по отдельному решению главы государства.
Лукашенко напомнил, что уже пробовал передать полномочия по распределению земель губернаторам. И были случаи, когда на самых плодородных землях появились складские помещения.
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Президент Беларуси напомнил, что уже передавал полномочия по распределению земель губернаторам. Тогда были случаи появления складских помещений на самых...
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