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Это не вопрос обид: эксперт объяснил, какой диалог с США устроит Россию

30.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Это не вопрос обид: эксперт объяснил, какой диалог с США устроит Россию
С таким подходом американской стороны диалога не получится, потому что США заранее исходят из того, что слушать собеседника необязательно, достаточно ему высказать свои пожелания, а собеседник должен будет все это сделать, добавляет собеседник Sputnik. 
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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"При этом еще и форма, в которой американцы выступают, она весьма недипломатичная. Трудно предположить, что можно разговаривать с человеком, который тебя оскорбил. Так же и со странами", ― отметил Журавлев.

Безусловно, Россия готова на диалог, Россия не закрывает двери для переговоров, но Россия требует элементарного уважения, иначе этот диалог бессмысленный, добавил политолог. По его словам, в таком подходе российской стороны к возможному диалогу речь идет "не об обидах, а об эффективности разговора".

"Если с вами позволяют себе говорить как с не платившими должниками, какой смысл разговаривать, вас же все равно не слышат? Да, диалог нужен, мы за диалог, американцы тоже вроде бы за диалог, но они все время забывают, что в диалоге есть два партнера, они все время говорят сами, и такой подход непозволителен и неэффективен", ― резюмировал Журавлев.

Напомним, ранее во вторник в интервью изданию "Аргументы и факты" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не позволит Соединенным Штатам Америки или любой другой стране разговаривать с собой "с позиции силы". Это исключено, подчеркнул Песков, добавив при этом, что о таком "экстремальном сценарии", как разрыв дипломатических отношений с США, все же говорить не хотелось бы.

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