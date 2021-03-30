Задержанной по «делу Союза поляков» Ирине Бернацкой передали вещи в СИЗО

Дочери главы лидского отделения неофициального Союза поляков Беларуси Ирины Бернацкой удалось 30 марта передать ей необходимые вещи в СИЗО на улице Володарского в Минске.





«Мама немного бледная, но держится, — рассказала БелаПАН Вероника Пиута о состоянии своей матери в СИЗО. — Готова долго сидеть, поскольку все понимает про "дело". Их шестеро в камере на восемь человек. Все политические, молодые девушки. Условия нормальные».

Ирину Бернацкую задержали в Лиде 25 марта, в ее доме провели обыск, изъяли технику, блокноты. В тот же день ее доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина в Минске. До сегодняшнего дня у родственников Бернацкой почти не было новостей от нее.