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Задержанной по «делу Союза поляков» Ирине Бернацкой передали вещи в СИЗО
Источник материала: Навiны
Дочери главы лидского отделения неофициального Союза поляков Беларуси Ирины Бернацкой удалось 30 марта передать ей необходимые вещи в СИЗО на улице Володарского в Минске.
«Мама немного бледная, но держится, — рассказала
Ирину Бернацкую задержали в Лиде 25 марта, в ее доме провели обыск, изъяли технику, блокноты. В тот же день ее доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина в Минске. До сегодняшнего дня у родственников Бернацкой почти не было новостей от нее.
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Дочери главы лидского отделения неофициального Союза поляков Беларуси Ирины Бернацкой удалось 30 марта передать ей необходимые вещи в СИЗО на улице Володарского в...
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