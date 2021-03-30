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«Сидит на мраморной плитке». Силовики увидели ролик и задержали девушку, «надругавшуюся над памятником»

30.03.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

МВД продолжает информировать о своей деятельности. Сегодня в телеграм-канале столичной милиции появилась информация о задержании девушки, которая «совершила надругательство над памятником». Так, в сообщении сказано: «В ходе мониторинга глобальной сети интернет на предмет совершения противоправных действий сотрудниками криминальной милиции Партизанского РУВД был выявлен видеоролик деструктивного характера. На видео запечатлена девушка, которая сидит на мраморной плитке монумента Победы у вечного огня».

Также силовики установили, что видео с «актом надругательства» было размещено в сети 25 марта 2021 года. Хотя, судя по наряду минчанки, можно предположить, что произошло все еще в прошлом году, когда было тепло. А сегодня милиция задержала героиню видеоролика, ею оказалась 28-летняя минчанка.

— С ее слов, она хотела «хайпануть» на волне протестной активности в Беларуси. Также девушка рассказала, что ранее принимала участие в несанкционированных акциях. Материалы проверки по данному факту переданы в Партизанский (г. Минска) РОСК, где действиям задержанной будет дана правовая оценка, — уточнили в милиции.

— Необдуманно, раскаиваюсь. Присела пятой точкой на мемориал, не стану такое повторять и никому не посоветую,  пояснила свои действия девушка.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД продолжает информировать о своей деятельности. Сегодня в телеграм-канале столичной милиции появилась информация о задержании девушки, которая «совершила...
 
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