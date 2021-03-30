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PayPal запустил оплату товаров криптовалютой через встроенный конвертер

30.03.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сервис PayPal начал принимать для оплаты товаров криптовалюты, сообщает агентство Reuters. Правда, оплата происходит не напрямую: перед транзакцией криптовалюта конвертируется в фиатные деньги.

Сейчас услуга доступна пользователям из США, но в ближайшие месяцы ее предложат всем 29 миллионам клиентов. Сервис работает с биткоином, «эфиром», Bitcoin Cash и LiteCoin. Над этим функционалом PayPal трудился с конца прошлого года.

«Вы впервые можете использовать криптовалюты так же, как кредитную или дебетовую карту в вашем кошельке PayPal», — отметил гендиректор компании Дэн Шульман.

Недавно биткоин просел до $51 тысячи, но затем вновь вернул позиции. Сейчас криптовалюта стоит около $59 тысяч.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сервис PayPal начал принимать для оплаты товаров криптовалюты, сообщает агентство Reuters. Правда, оплата происходит не напрямую: перед транзакцией криптовалюта...
 
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