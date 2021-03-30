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Недалеко от Гродно построят квартал таунхаусов

30.03.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Подлабенье, что в 9 километрах от Гродно, планируют построить квартал таунхаусов. Сейчас по поводу строительства квартала двухквартирных блокированных мансардных жилых домов в Гродненском райисполкоме идут общественные обсуждения.


Фото: s13.ru

Квартал жилой застройки в агрогороде Подлабенье будет находиться в юго-западной части населенного пункта. Здесь планируют построить двухквартирные блокированные мансардные жилые дома с четырехкомнатными квартирами. Разработчик проекта — «Гродножилстрой».

Общественные обсуждения проходят в форме информирования. С проектом строительства квартала можно ознакомиться в фойе Гродненского райисполкома до 5 апреля.

Замечания и (или) предложения можно отправить до 15 апреля в Гродненский районный исполнительный комитет:

  • в письменной форме по адресу: Гродно, ул. Горького, 51,
  • или в электронной форме на адрес: info@rik.by.

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Теги: Гродно
 
 
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Сейчас по поводу строительства квартала двухквартирных блокированных мансардных жилых домов в Гродненском райисполкоме идут общественные обсуждения.
 
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