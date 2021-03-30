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Недалеко от Гродно построят квартал таунхаусов
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Подлабенье, что в 9 километрах от Гродно, планируют построить квартал таунхаусов. Сейчас по поводу строительства квартала двухквартирных блокированных мансардных жилых домов в Гродненском райисполкоме
Квартал жилой застройки в агрогороде Подлабенье будет находиться в юго-западной части населенного пункта. Здесь планируют построить двухквартирные блокированные мансардные жилые дома с четырехкомнатными квартирами. Разработчик проекта — «Гродножилстрой».
Общественные обсуждения проходят в форме информирования. С проектом строительства квартала можно ознакомиться в фойе Гродненского райисполкома до 5 апреля.
Замечания и (или) предложения можно отправить до 15 апреля в Гродненский районный исполнительный комитет:
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Сейчас по поводу строительства квартала двухквартирных блокированных мансардных жилых домов в Гродненском райисполкоме идут общественные обсуждения.
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