Источник материала: Tut.by

Странный «торнадо» из червей в США сбил ученых с толку. Об этом пишет Live Science.



Фото: Tiffanie Fisher / Facebook

Весенние дожди часто выносят множество дождевых червей на поверхность. Но недавно после сильного дождя в городке недалеко от Нью-Йорка произошло нечто более необычное — «торнадо из червей».

Жительница Хобокена, штат Нью-Джерси, 25 марта вышла на утреннюю прогулку в парк у реки Гудзон, когда заметила сотни червей, разбросанных по дорожке. Причем они сформировали циклоноподобную форму, создав спираль там, где край травы соприкасался с бетоном. .

Женщина сделала фотографии и отправила их члену городского совета Хобокена, которая поделилась изображениями «торнадо червей» в Facebook.

По словам женщины, сделавшей снимки, в момент снимка черви не вращались. Поблизости не было открытых труб, и хотя большинство червей было разбросано в форме водоворота, было много тех, кто выходил за пределы внешнего края «торнадо». По словам женщины, черви цеплялись за стену близлежащего здания и скатывались по бордюру на дорогу.

Черви разместились по тротуару и дороге, но наибольшая плотность наблюдалась в спирали «торнадо».



Фото: Tiffanie Fisher / Facebook

Но как так получилось? По данным Висконсинского университета в Мадисоне, черви дышат через кожу, поэтому, когда сильный или продолжительный дождь насыщает почву водой, черви должны выходить на поверхность, иначе они рискуют утонуть. Дождевые черви обычно живут поодиночке, но иногда они образуют стада, находясь на поверхности.

Причем ученые обнаружили, что дождевые черви вида Eisenia fetida могут образовывать группы и «влиять друг на друга, выбирая общее направление во время своей миграции», делая это с помощью прикосновения, а не химических сигналов. Согласно исследованию, такое коллективное поведение должно помочь дождевым червям пережить экологические угрозы, например, наводнение или засуху, а также может быть стратегией защиты от хищников или патогенов.

Но то, что произошло в Хобокене, пока менее понятно. Так, профессор, который изучает, как инвазивные дождевые черви трансформируют лесные экосистемы, до сих пор не видел ничего подобного. Другой специалист высказал предположение, что, возможно, причиной послужили внезапные изменения уровня воды в почве в сочетании с формой ландшафта — то есть, вода могла закрутиться в воронку, а черви — последовать за потоками. Но так как точно неизвестно, какой именно вид червей образовал эту форму, любые предположения будут лишь догадками.

В любом случае, что бы ни стало причиной «торнадо червей» в Хобокене, длилось это недолго. Когда через несколько часов сфотографировавшая его женщина вернулась в парк, воронка исчезла.