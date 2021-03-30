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Семашко: Дорожные карты по интеграции России и Беларуси согласуют в апреле

30.03.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия и Беларусь до конца апреля согласуют все дорожные карты по интеграции, заявил посол РБ в России Владимир Семашко.

"Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты - по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию - слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и Программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года", - сообщил Владимир Семашко в интервью "Российской газете".

Он отметил, что к 1 января 2022 года страны должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами.

"Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден", - утверждает Семашко.

По его словам, до сих пор не согласованы дорожные карты по налоговому законодательству, таможенным вопросам, по газу, единой промышленной политике, сельхозполитике, дорожная карта, предусматривающая единый рынок нефти и нефтепродуктов.

 
 
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Россия и Беларусь до конца апреля согласуют все дорожные карты по интеграции, заявил посол РБ в России Владимир Семашко.
 
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