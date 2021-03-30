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НАУ просит европейские банки закрыть корсчета госбанков Беларуси
Источник материала: АФН
Народное антикризисное управление в начале марта письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета банков, которые обслуживают силовые структуры.
«Также мы обратились к платежным системам Visa и MasterCard, чтобы те рассмотрели вопрос о приостановке отношений с госбанками Беларуси до тех пор, пока те продолжают обслуживать структуры и людей, которые находятся под санкциями», - говорится в сообщении НАУ.
НАУ также призывает беларусов отказаться от любых отношений с беларускими госбанками, в которых «получают зарплату силовики: «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».
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Народное антикризисное управление в начале марта письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета банков,...
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