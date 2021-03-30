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НАУ просит европейские банки закрыть корсчета госбанков Беларуси

30.03.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Народное антикризисное управление в начале марта письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета банков, которые обслуживают силовые структуры.

«Также мы обратились к платежным системам Visa и MasterCard, чтобы те рассмотрели вопрос о приостановке отношений с госбанками Беларуси до тех пор, пока те продолжают обслуживать структуры и людей, которые находятся под санкциями», - говорится в сообщении НАУ.

НАУ также призывает беларусов отказаться от любых отношений с беларускими госбанками, в которых «получают зарплату силовики: «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

 
 
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Народное антикризисное управление в начале марта письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета банков,...
 
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