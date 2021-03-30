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У зимних Олимпийских игр-2026 появилась официальная эмблема
Источник материала: Партизан
Презентована официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии - Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Логотип Futura (на фото справа) стал победителем голосования, набрав 74% голосов. За понравившуюся эмблему проголосовали 871 тысяча человек.
Впервые логотип Олимпиады был выбран всенародным голосованием.
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Презентована официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии - Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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