Екатерина Стриженова перенесла операцию после падения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова перенесла операцию на руке после того, как накануне получила сложный перелом. Актриса выложила в соцсети видео, в котором рассказала об инциденте.

Стриженова является телеведущей программы "Время покажет" на Первом канале. В понедельник по время съемок передачи актриса неудачно оступилась и упала со студийного подиума.

"Полёт шмеля закончился Боткинской больницей!" - написала Стриженова в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)

По словам актрисы, в понедельник с ней случилась "катавасия" - она сломала руку. Первую помощь ведущей оказала дежурившая неподалеку от Останкино скорая, после чего ей предложили поехать в травмпункт. Однако, по совету Елены Малышевой, Стриженову госпитализировали в Боткинскую больницу

"Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза... я упала в нашей студии, оступилась, просто оступилась, у нас там подиум, и полетела. Ударилась сильно, и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла, прямо на глазах. Голова закружилась от боли", - рассказала Стриженова.

Операции избежать не удалось. Актриса пояснила, что перелом был "сложный, нестандартный, со смещением, с осколками". По словам телеведущей, врач после осмотра рентгена сказал, что необходимо хирургическое вмешательство - нужно ставить пластинку.