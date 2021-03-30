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Екатерина Стриженова перенесла операцию после падения
30.03.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова перенесла операцию на руке после того, как накануне получила сложный перелом. Актриса выложила в соцсети видео, в котором рассказала об инциденте.
Стриженова является телеведущей программы "Время покажет" на Первом канале. В понедельник по время съемок передачи актриса неудачно оступилась и упала со студийного подиума.
"Полёт шмеля закончился Боткинской больницей!" - написала Стриженова в своем Instagram.
По словам актрисы, в понедельник с ней случилась "катавасия" - она сломала руку. Первую помощь ведущей оказала дежурившая неподалеку от Останкино скорая, после чего ей предложили поехать в травмпункт. Однако, по совету Елены Малышевой, Стриженову госпитализировали в Боткинскую больницу
"Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза... я упала в нашей студии, оступилась, просто оступилась, у нас там подиум, и полетела. Ударилась сильно, и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла, прямо на глазах. Голова закружилась от боли", - рассказала Стриженова.
Операции избежать не удалось. Актриса пояснила, что перелом был "сложный, нестандартный, со смещением, с осколками". По словам телеведущей, врач после осмотра рентгена сказал, что необходимо хирургическое вмешательство - нужно ставить пластинку.
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Актриса упала во время съемок передачи "Время покажет": оступилась и "полетела" со студийного подиума.
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