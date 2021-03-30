Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар ― Sputnik. Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД открывает сезон мотопатрулирования 31 марта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Отмечается, что такая мера связана с началом весны, когда учащаются ДТП с мотоциклами и мопедами.

"Данная техника отличается динамичностью и маневренностью, а также характеризуется меньшей устойчивостью, чем автомобиль. Соответственно, управлять ей сложнее: нужна большая концентрация внимания, точная оценка дорожной ситуации, осторожность и дисциплинированность", – отметили в пресс-службе.

Более 200 ДТП за год

Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что не все водители двухколесной техники осознают опасность.

За 2020 год в Беларуси по вине мотоциклистов произошло 216 ДТП, в которых 21 человек погиб, а 233 получили травмы и увечья. А за два месяца текущего года был травмирован один человек по вине водителя мотоцикла, который в момент ДТП был пьян.

Согласно данным анализа аварийности, в ДТП на мототехнике в основном попадает и гибнет молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. В ГАИ это связывают с недостатком опыта, пренебрежением элементарными правилами безопасного поведения на дороге.

ДТП в основном происходят с участием бесправников, на технике, которая не прошла техосмотр, а также из-за неправильно выбранной скорости. Нередки также случаи неправильного выполнения правил маневрирования на дорогах, несвоевременной подачи предупреждающих сигналов и игнорирования права преимущественного проезда других транспортных средств.

Чтобы сделать свои поездки наиболее безопасными, ГАИ рекомендует мотолюбителям придерживаться следующих правил:

знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД;

использовать мотошлемы и специальную защиту;

с помощью сигнала поворота своевременно информировать других участников дорожного движения о своих перестроениях;

включать ближний свет фар, чтобы быть более заметными на дороге;

отказаться от совершения рискованных маневров.

За что может грозить ответственность

В Госавтоинспекции напомнили об ответственности за управление техникой без прав. Таким водителям грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (базовая величина составляет 29 белорусских рублей – Sputnik). За повторное нарушение закона в течение года можно лишиться уже до 50 базовых величин.

Кроме того, за управление мототранспортом и перевозку на нем пассажиров без или с не застегнутыми мотошлемами взыскивается штраф до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года повлечет увеличение ответственности – от 2 до 5 БВ.

Также предусмотрена административная ответственность за безрассудное и рискованное поведение водителей мототранспорта. К ним относятся управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а также движение, при котором водитель не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке). Это влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 6 месяцев или без лишения.

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