Первый в сезоне балконный концерт прошел в Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Нынешней весной балконный концерт стал первым, он проходил в рамках арт-феста "Искусство единения". Площадкой для выступления стал старинный балкон культурного центра "Фестивальный" на улице Тельмана.

Мини-концерт был посвящен музыке из кинофильмов, артисты исполняли известные песни на русском и английском языках. Выступали солисты эстрадной студии "Миллениум" городского центра культуры.

Концерт собрал немало зрителей, ими стали обычные прохожие, которые услышав музыку, останавливались у балкона. Люди снимали на телефоны, подпевали, согревались горячим кофе.

Балконные концерты для Гродно – уже давно не новинка. Впервые такой формат горожане и туристы увидели примерно четыре года назад, после этого они каждое лето проходили в областном центре.