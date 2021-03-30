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Первый в сезоне балконный концерт прошел в Гродно – видео

30.03.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Нынешней весной балконный концерт стал первым, он проходил в рамках арт-феста "Искусство единения". Площадкой для выступления стал старинный балкон культурного центра "Фестивальный" на улице Тельмана.

Мини-концерт был посвящен музыке из кинофильмов, артисты исполняли известные песни на русском и английском языках. Выступали солисты эстрадной студии "Миллениум" городского центра культуры.

Концерт собрал немало зрителей, ими стали обычные прохожие, которые услышав музыку, останавливались у балкона. Люди снимали на телефоны, подпевали, согревались горячим кофе.

Балконные концерты для Гродно – уже давно не новинка. Впервые такой формат горожане и туристы увидели примерно четыре года назад, после этого они каждое лето проходили в областном центре.

 
Теги: Гродно
 
 
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Один из старинных балконов в Гродно превратили в импровизированную концертную площадку. С мини-сцены звучали песни из известных кинофильмов, а слушателями стали...
 
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