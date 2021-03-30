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Первый в сезоне балконный концерт прошел в Гродно – видео
30.03.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нынешней весной балконный концерт стал первым, он проходил в рамках арт-феста "Искусство единения". Площадкой для выступления стал старинный балкон культурного центра "Фестивальный" на улице Тельмана.
Мини-концерт был посвящен музыке из кинофильмов, артисты исполняли известные песни на русском и английском языках. Выступали солисты эстрадной студии "Миллениум" городского центра культуры.
Концерт собрал немало зрителей, ими стали обычные прохожие, которые услышав музыку, останавливались у балкона. Люди снимали на телефоны, подпевали, согревались горячим кофе.
Балконные концерты для Гродно – уже давно не новинка. Впервые такой формат горожане и туристы увидели примерно четыре года назад, после этого они каждое лето проходили в областном центре.
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Один из старинных балконов в Гродно превратили в импровизированную концертную площадку. С мини-сцены звучали песни из известных кинофильмов, а слушателями стали...
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