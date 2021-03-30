В Гродно четыре человека приговорены к различным срокам заключения за насилие над омоновцами в ходе акции протеста

В суде Ленинского района Гродно 30 марта завершился длившийся почти три месяца процесс по уголовному делу в отношении четырех человек, которых обвинили в насилии над сотрудниками ОМОНа во время акции протеста 27 сентября. Это три жителя Гродно (Михаил Юдин, Вадим Хижняков и Сергей Ефимович) и житель Мостов Андрей Севертока.





Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», судья Геннадий Мазайло признал всех четверых виновными по cт. 364 Уголовного кодекса.

Михаил Юдин приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сергей Ефимович и Вадим Хижняков — к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Андрей Севертока получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденные также должны выплатить по 2 тысячи рублей компенсации в пользу двух признанных потерпевшими омоновцев.

Согласно обвинениям, в Гродно на остановке общественного транспорта «Восток» 27 сентября Севертока нанес сотруднице ОМОН один удар кулаком в голову, один — ногой по правой ноге. Ефимович бросил в нее неустановленный предмет, попавший в область груди. После чего Юдин нанес второму омоновцу один удар ногой по телу, один — рукой по руке и два — рукой в область головы. Одновременно с этим Хижняков бросил в этого омоновца неустановленный предмет, используя его в качестве орудия преступления.

Все четверо осужденных свою вину в совершении насильственных действий не признали и намерены обжаловать приговор в Гродненском областном суде.