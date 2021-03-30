ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно четыре человека приговорены к различным срокам заключения за насилие над омоновцами в ходе акции протеста

30.03.2021 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Ленинского района Гродно 30 марта завершился длившийся почти три месяца процесс по уголовному делу в отношении четырех человек, которых обвинили в насилии над сотрудниками ОМОНа во время акции протеста 27 сентября. Это три жителя Гродно (Михаил Юдин, Вадим Хижняков и Сергей Ефимович) и житель Мостов Андрей Севертока.

В Гродно четыре человека приговорены к различным срокам заключения за насилие над омоновцами в ходе акции протеста

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», судья Геннадий Мазайло признал всех четверых виновными по cт. 364 Уголовного кодекса.

Михаил Юдин приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сергей Ефимович и Вадим Хижняков — к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Андрей Севертока получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденные также должны выплатить по 2 тысячи рублей компенсации в пользу двух признанных потерпевшими омоновцев.

Согласно обвинениям, в Гродно на остановке общественного транспорта «Восток» 27 сентября Севертока нанес сотруднице ОМОН один удар кулаком в голову, один — ногой по правой ноге. Ефимович бросил в нее неустановленный предмет, попавший в область груди. После чего Юдин нанес второму омоновцу один удар ногой по телу, один — рукой по руке и два — рукой в область головы. Одновременно с этим Хижняков бросил в этого омоновца неустановленный предмет, используя его в качестве орудия преступления.

Все четверо осужденных свою вину в совершении насильственных действий не признали и намерены обжаловать приговор в Гродненском областном суде.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Ленинского района Гродно 30 марта завершился длившийся почти три месяца процесс по уголовному делу в отношении четырех человек, которых обвинили в насилии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Так сколько же на самом деле "интеграционных" карт? Семашко объявил о готовности подписать с РФ 28, но это не точно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by