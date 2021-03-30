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Xiaomi показала прототип своего автомобиля

30.03.2021 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже не первый год компания Xiaomi грозится выпустить свой собственный автомобиль. И вот на второй части презентации 2021 New Product китайский гигант представил свой первый прототип. 

Неожиданно первой машиной под брендом Xiaomi оказался дом на колесах. В ближайшие 10 лет компания инвестирует $10 млрд в производство машин. Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнья заявил на презентации, что на разработку машины ушло всего три месяца.

Автомобиль оснащен электромотором, а внутри нашлось место для многих девайсов Xiaomi из серии «Умный дом». Пока никакой информации о серийном производстве не идет. Это лишь прототип. Пусть и топовый за свои деньги.

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Уже не первый год компания Xiaomi грозится выпустить свой собственный автомобиль. И вот на второй части презентации 2021 New Product китайский гигант представил свой первый...
 
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