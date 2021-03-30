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«Стрела» возвращает на улицы мотопатрули

30.03.2021 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спецподразделение «Стрела» предупреждает, что завтра, 31 марта, оно открывает сезон мотопатрулирования. Сообщают, экипажи подразделения будут отрабатывать наиболее аварийно-опасные участки дорог Минска и Минской области.

«С приходом весны становится актуальной проблема ДТП с участием водителей мотоциклов и мопедов, — сообщает „Стрела“. — К сожалению, не все мотолюбители в полной мере осознают опасность. Только в минувшем году на территории страны по вине мотоциклистов произошло 216 ДТП, в которых 21 человек погиб, 233 получили травмы и увечья. За два месяца этого года в мотоаварии уже пострадал один человек».

Также в спецподразделении поделились статистикой: «По данным анализа аварийности мотоаварии совершает и гибнет в них молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. К основным причинам таких аварий можно отнести управление без прав и навыков вождения, езду на неисправном и не прошедшем технический осмотр ТС, неправильный выбор безопасной скорости. Нередки также случаи неправильного выполнения правил маневрирования, несвоевременной подачи предупреждающих сигналов и игнорирования права преимущественного проезда».

 
Теги: Минск
 
 
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Спецподразделение «Стрела» предупреждает, что завтра, 31 марта, оно открывает сезон мотопатрулирования. Сообщают, экипажи подразделения будут отрабатывать...
 
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