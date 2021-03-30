Дорожные карты по интеграции с Россией хотят согласовать в апреле

Все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля, заявил в интервью «Российской газете» посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.





«Сегодня из 30 карт, а точнее, из 28, потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года», — сообщил Семашко.

Он напомнил, что к 1 января 2022 года страны должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами. «Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден», — отметил посол.

До сих пор не согласованы дорожные карты по налоговому законодательству, таможенным вопросам, газу, единой промышленной политике, сельхозполитике, дорожная карта, предусматривающая единый рынок нефти и нефтепродуктов.