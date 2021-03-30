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Владелец отдал Volvo на СТО для ремонта турбины, а забрал без сажевого фильтра и катализатора

30.03.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывает, автовладельцы передают мастеру для ремонта свой автомобиль, устно договариваясь на объем работ, а в итоге возникает ряд спорных вопросов, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Подобный случай произошел с владельцем Volvo. Мужчина обратился на СТО в связи с поломкой турбины. Результат работ его удивил.

— Владелец мастерской после выяснения всех обстоятельств поломки оговорил сроки, при этом никакие документы оформлены не были, — рассказали подробности случая в Госкомитете судэкспертиз. — Спустя какое-то время хозяин приехал забирать автомобиль, однако причины поломки до конца не были устранены, вдобавок на станции «бонусом» выполнили работы, не оговоренные изначально. Выяснилось, что сотрудники станции без согласования с владельцем провели работы с выхлопной системой, установили нелицензионное программное обеспечение «собственной разработки» и предложили заказчику подписать акт выполненных работ. Клиент не согласился — у него возникли сомнения в исправности некоторых деталей системы выпуска.

Чтобы установить техсостояние элементов системы выпуска и их пригодности для дальнейшей эксплуатации, владелец обратился в ГКСЭ. Там пришли к таким выводам:

— На исследование были предоставлены каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр. Установили, что корпус катализатора и корпус фильтра не имеют следов коррозии, нарушающих их герметичность. На поверхностях присутствуют сварные швы, выполненные вне заводских условий. Датчики объема кислорода и температуры и их контактные разъемы без повреждений.

Владелец отдал Volvo на СТО для ремонта турбины, а забрал без сажевого фильтра и катализатора

— После вскрытия корпусов катализатора и фильтра внутри были обнаружены фрагменты металлической сетки различной геометрической формы, расположенные в хаотичном порядке.

Владелец отдал Volvo на СТО для ремонта турбины, а забрал без сажевого фильтра и катализатора

— Исследуемые детали находятся в неисправном состоянии и непригодны для дальнейшей эксплуатации по причине отсутствия в каталитическом нейтрализаторе нейтрализующего элемента (керамической подложки), а в сажевом фильтре — фильтрующего элемента (керамической матрицы). Согласно техдокументации заводом-изготовителем не предусмотрено удаление из выхлопной системы катализатора и сажевого фильтра. В случае выхода из строя предусмотрена полная их замена узлами в сборе.

В ГКСЭ в качестве рекомендаций, страхующих от подобных случаев, посоветовали все работы по ремонту автомобиля оформлять только через документ, подтверждающий заказ, например заказ-наряд.

 
 
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Бывает, автовладельцы передают мастеру для ремонта свой автомобиль, устно договариваясь на объем работ, а в итоге возникает ряд спорных вопросов, как со стороны...
 
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