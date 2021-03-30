«Винить можно только себя». История парня, которому после ДТП ампутировали ногу

Источник материала: Tut.by

Недавно 25-летний могилевчанин Валерий Гаврилик завел аккаунт в TikTok. Там он публикует только видео с хештегом #япытаюсьвстать. Это девиз последних восьми месяцев его жизни: в ночь с 16 на 17 мая 2020 года парень попал в аварию . Ему ампутировали ногу. Вышло так, что первой о случившемся узнала девушка Валеры — Настя. Больше того — она увидела все своими глазами. Она медсестра, и в ту ночь была ее смена в приемном покое…



Фото: из личного архива

Правую ногу ампутировали, левую — собирали по частям

В прошлом году 16 мая Валера вернулся домой с ночной смены. Встретился со своей девушкой Настей, а к вечеру отвез ее на дежурство: Настя работает медсестрой в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Решил посидеть со знакомыми.

— Были у меня дома, это за Могилевом. Выпили немного пива — и решили съездить в магазин. Чувствовал я себя хорошо, но не отрицаю — по факту был выпившим. До магазина — километра три. В пути разогнался, почувствовал, что машину начало крутить. Дальше — щелчок, это был удар в столб. И потом я просыпаюсь в реанимации. Лежу в корсете, тела не чувствую. На самом деле прошло уже пять дней после аварии.

В первый же день состоялся разговор с психологом. Он сказал, что парню сильно повезло: он был на ИВЛ, ему перелили до пяти литров крови и ампутировали часть правой ноги.

— Но ногу надо было ампутировать еще выше: началось загноение, колено спасти не удалось. Резали по перелому, который был на бедре. Еще был сломан шейный позвонок, С2, поэтому я и лежал в корсете.



Фото: из личного архива

Левую ногу медики собирали по частям — на ней были множественные переломы. Только в марте этого года парню сняли аппарат Илизарова, начали доставать из ноги спицы. Процесс восстановления мышц и нервов может затянуться на несколько лет: пока что на левой ноге Валера может стоять максимум минуту.

В реанимации могилевчанин пробыл до конца мая, потом еще три месяца провел в больнице. В июле ему дали I группу инвалидности на два года. В это время состоялся и закрытый суд по делу ДТП.

— В машине было три человека: пассажир сзади не пострадал, у пассажира спереди был перелом руки и ноги, но все срослось. После аварии они самостоятельно вылезли из машины. Но в любом случае был человек, которому я нанес травмы, находясь в нетрезвом состоянии за рулем. Я вину признал, а пассажир ко мне претензий не имел. Если честно, хорошо, что я принял удар, не хотел бы винить себя всю жизнь. Меня лишили прав и дали два года условно. Передвигаться по стране можно, выезжать из Беларуси — нет.

«Я просто не могу раскиснуть»

Первой о случившемся узнала девушка Валеры — Настя. Больше того — она увидела все своими глазами. В ту ночь была ее смена в приемном покое, она знала, что после ДТП везут парня с тяжелой травмой.

— Даже думать не могла, что увижу Валеру, — вспоминает ту ночь Настя. — Его привезли на каталке как неизвестного. Но в сопроводительном листе было написано имя и место аварии — Славгородское шоссе, в километре от его дома. Когда увидела этот лист — побежала за каталкой. Помню, что он был в сознании, но в сильном шоке, меня не узнал. Потом уже рассказывали, что стало плохо мне — не знали, кого откачивать.

Пострадавших после ДТП, рассказывает девушка, она на работе видит часто. В 2020 году их было особенно много.

— И исходы бывают такие, когда людей до нас попросту не довозят. Но тут, конечно, все переживалось мной не как медиком. Я первой узнала, что ему будут ампутировать ногу. В тот момент не понимала, как это возможно, хоть и видела, что нога у него в ужасном состоянии. Даже когда он был в реанимации, врачи не могли дать гарантии, что он выживет. Когда вне смен звонил какой-то незнакомый номер — боялась поднимать трубку, потому что не хотела услышать плохие новости.

Пережить все этого без Насти, говорит сам Валера, ему было бы в разы сложнее: она находилась с ним в больнице, помогает с восстановлением.

— Но я бы понял, если бы она меня бросила. Все-таки это большой и долгий путь. Настя говорит, что работа в медицине очень сильно помогла ей увидеть эту ситуацию как ту, что можно преодолеть. Говорит, что я сильный и восстановлюсь. После такого я просто не могу раскиснуть.

Для родных случившееся тоже стало большим ударом. Даже отец, говорит Валера, в первое время не мог сдержать слез. И все же сложнее всего пришлось маме.

— Мне психологически, может, даже и проще, чем им. Я один в семье, родителям очень нелегко. Отец в день аварии видел, как эту машину грузили на эвакуаторе. Мама до сих пор, мне кажется, отходит от случившегося.

Парень много шутит. Старается даже в негативе видеть что-то позитивное — во многом ради родных и тех, кто его не забывает. Об эмоциональной боли, которую ощутил меньше года назад, старается лишний раз не вспоминать.



Март 2021 года. Фото: из личного архива

— Я до ноября был в жестком корсете: мог только лежать и смотреть вверх. Из-за того, что постоянно лежишь, первое время не чувствовалось, что ноги нет. Я смотрел видео блогеров, которые без ног катаются на серфе, активно живут — и думал, что тоже так хочу. Вначале пару раз поплакал. Переживал по ночам, но этим себе не поможешь.

Долгое время Валера постоянно ощущал физическую боль, как он говорит, пачками пил обезболивающие. Но пришлось учиться жить без таблеток, чтобы не вредить организму.

— В ноге, которой уже нет, до сих пор бывают фантомные боли. На секунд пять как током даст — и проходит.

«Все откладывают деньги мне на ногу»

С ноября Валера перешел на мягкий корсет и стал понемногу двигаться.

— Врачи помогли: сказали, что мне не нужна установка пластин, иначе я бы шеей не двигал совсем. А так все срастается, верхняя часть тела приходит в норму. Сейчас передвигаюсь на коляске — государство выделило. И костыли есть, но они пока больше для тренировок.

С пенсии по инвалидности Валера купил себе тренажеры — брусья, турник. Первое время все, что мог, — это просто висеть. Спустя пару месяцев тренировки стали бодрее. Прибавились гантели по 3 и 6 кг.

— Понимаю, что если просто буду лежать, то ничего не получится. Я хочу ходить, но для этого надо много всего. Тренировки — раз. Сбросить вес — два: все-таки я вешу 95 кг, с двумя ногами был 105 кг. Когда придет время ходить, это будет большая нагрузка на одну ногу. Ну и протезирование — три.

Пока заживает левая нога, Валера узнает о подробностях протезирования в интернете, общается с людьми, которые прошли похожий путь.

— Протез стоит от 10 тысяч долларов. К сожалению, самый простой не подойдет — у меня нет колена. Не рассчитываю на очень удобный протез от государства, в любом случае надо будет собирать деньги. Откладываю с пенсии.

— Какая это пенсия?

— Около 420 рублей в месяц. Покупаю по 150 долларов. Но мне, конечно, родные помогают. Родители, бабушка, дедушка — все откладывают деньги мне на ногу. Мама говорит, что, если надо будет, и квартиру продаст. Но до этого не дойдет.

«Пишут, что девушка скоро меня бросит»

Завести аккаунт в TikTok в конце февраля Валеру мотивировала Настя. Рассказала о парне из России, который публиковал видео тренировок — без рук и ног. К идее парень отнесся скептически, но попробовал. За три недели собрал больше 5 тысяч подписчиков. Есть видео, которые посмотрело больше 150 тысяч человек.

— Пишут разное, в основном поддерживают. Некоторые шутят: мол, с одной ногой легче делать упражнения — этакий черный юмор. Человек 7−8 уже и помощь предлагали, в основном все из России. Есть и негатив. Пишут, что девушка скоро меня бросит и все это ненадолго. Или вот: «Один раз прокатился — теперь будешь всю жизнь на коляске двигать». Я никого не блокирую: если будут прямые оскорбления, TikTok сам справится с баном.

Настя комментарии в аккаунте Валеры старается не читать, у нее свое мнение по поводу всей ситуации.

— Когда ему ампутировали ногу, у меня не было мысли, что я должна с ним разойтись. Этих мыслей и не появилось. Но это никакой не героизм: просто для меня как был человек дорог, так и остался.

А Валере новое увлечение дает в первую очередь дополнительную мотивацию.

— В TikTok бывает весело, тем более что сам сейчас не могу выйти из дома. Мы живем на втором этаже, пандуса нет, и меня вынести проблематично. Мама предлагает написать заявление, чтобы поставили пандус. А смысл? Я скоро встану и буду сам ходить. Не хочу, чтобы потом в подъезде мне всю жизнь что-то об этой ситуации напоминало.

В своем аккаунте Валера не боится публиковать те фото, что были сделаны после аварии. Честно рассказывает незнакомым зрителям: случившееся с ним — результат того, что сел за руль выпившим и превысил скорость.

— По итогам проверки скорость в момент соприкосновения со столбом была около 160 км/ч. Любил ездить быстро, были штрафы. Повезло — выжил. Но винить можно только себя. Я был выпивший — этого нет смысла скрывать, но если бы я ехал не 160 км/ч, а 60 км/ч, все могло бы быть иначе. И я говорю об этом людям открыто, ведь многие гоняют.

В интернете теперь у Валеры не только хобби, но и надежды в плане работы.

— Интернет-магазины, продажи через социальные сети — начинаю разбираться в этом и точно хочу что-то попробовать в скором будущем. До этого работал четыре года мастером на дорожно-мостовом предприятии, в месяц перед аварией — рабочим на заводе по производству окон. Освоить что-то новое хочу и могу. На «обычную» работу вряд ли пойду — хотя кто его знает?..

Связаться с Валерой можно в его Instagram .