Артериальная гипертензия может не давать о себе знать? Ответы на частые вопросы о заболевании

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Артериальная гипертензия — одна из самых частых причин высокой заболеваемости и смертности во всем мире от сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем если держать свое артериальное давление «в рамках», своевременно обращаться к врачам и выполнять все их рекомендации, можно значительно снизить риск тяжелых осложнений. Игнорирование проблемы чревато развитием сердечной и почечной недостаточности, инфарктов и инсультов.



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Артериальная гипертензия в самом начале заболевания может не давать о себе знать, и повышенные значения давления — нередко случайная находка. Среди частых симптомов болезни — головные боли, головокружения, общая слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, бессонница. При повышенном артериальном давлении сердце испытывает перегрузку, ему становится тяжелее закачивать кровь в сосуды.

Почему развивается артериальная гипертензия? Как определить, что давление зашкаливает? Что нужно делать, чтобы держать его под контролем? Об этом — в дайджесте информационного портала « Здоровые люди ».

Артериальная гипертензия. Причины и симптомы

Основным критерием заболевания являются высокие значения давления (как правило, выше 140/90 мм рт.ст.), которые были зафиксированы неоднократно. Примерно 90% всех случаев болезни приходится на эссенциальную артериальную гипертензию. Это самостоятельное заболевание, и природа его возникновения до сих пор вызывает много вопросов у специалистов.

Существует также симптоматическая артериальная гипертензия, которая является осложнением уже имеющихся патологий — болезней эндокринной системы (сахарный диабет и другие), почек, сердца и сосудов.

Что же может стать причиной повышения значений артериального давления? Спровоцировать развитие артериальной гипертензии могут атеросклероз, курение и злоупотребление алкоголем, гиподинамия , избыточная масса тела и ожирение, стрессы, тревога, депрессии и даже чрезмерное употребление соли.

Узнать, что необходимо предпринять, чтобы нормализовать значения артериального давления, можно здесь.

Стресс и высокое давление. Как себе помочь

На любую стрессовую ситуацию, положительную или отрицательную, наш организм реагирует повышением артериального давления, учащением пульса, сужением кровеносных сосудов. Когда стрессовая ситуация уходит, у здорового человека давление, пульс и сосуды приходят в норму. Вместе с тем если сосуды поражены атеросклерозом, а показания на тонометре далеки от целевых значений, артериальное давление не контролируется, подобные перепады могут закончиться гипертоническим кризом или сосудистой катастрофой.

Чем эмоциональнее человек (если он любую жизненную ситуацию тяжело переживает и принимает близко к сердцу), тем больше он подвержен артериальной гипертензии. Ведь его нервная система постоянно находится в напряжении, он все время тревожится и волнуется. Если это состояние длится долго, то с течением времени могут появиться так называемые психосоматические заболевания, когда состояние нервной системы приводит к развитию структурной патологии (заболеваний). Артериальная гипертензия — яркий тому пример.

Можно ли предотвратить негативное влияние стресса или сделать его проявление менее выраженным? Ответ на этот вопрос можно найти в этом материале .



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Измеряем давление правильно

Измерение артериального давления требует точности. Достаточно допустить ошибки, и погрешность в значениях может составить до 30 мм рт.ст.

Во время измерения артериального давления в помещении не должно быть посторонних и раздражающих звуков. Сидеть нужно прямо, облокотившись на спинку стула. Поза не должна доставлять дискомфорт. Руку следует согнуть в локте на 90 градусов и расположить ее на какой-либо поверхности, ноги нельзя скрещивать. Перед тем как начать измерять давление, нужно расслабиться и успокоиться. Нельзя разговаривать и двигаться.

Обо всех нюансах измерения давления можно узнать в интервью с кардиологом.

Гипертонический криз. Первая помощь

Резко подскочило артериальное давление? Сильно болит голова, появилось головокружение, чувство тревоги и беспокойства? Возможно, это гипертонический криз. Он бывает осложненный и неосложненный, причем в первом случае человек из-за высокого риска инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения нуждается в немедленном вызове скорой медицинской помощи и госпитализации.

Что нужно делать в подобной ситуации? Как правильно оказать помощь? Ответы на вопросы можно найти в этом материале.