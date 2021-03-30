ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Газету «Новы Час» обвинили в «нанесении вреда национальным интересам»

30.03.2021 19:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство информации вынесло предупреждение газете «Новы Час». Соответствующее письмо издание получило 30 марта и сегодня же опубликовало его на своем сайте.

Газету «Новы Час» обвинили в «нанесении вреда национальным интересам»

Претензии Мининформа касаются четырех материалов издания: «Чаму дыялогу не было, няма i не будзе», «Крымiнальны 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення», «Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкora гэта не бянтэжыла», «Гета для ўлады».

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности пришла к выводу, что публикации способствуют нанесению вреда национальным интересам Беларуси.

Названные публикации газеты, говорится в письме, создают предпосылки «для воспрепятствования обеспечению эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества», «реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, эффективному информационному обеспечению государственной политики» и «могут нанести вред национальным интересам Республики Беларусь» в политической и информационной сферах.

«Чем же так мешают независимые медиа тем, кто считает себя властью? Почему уже столько месяцев идет настоящая охота на независимых журналистов? Кого-то отказались печатать, кого-то лишили статуса СМИ, а кого-то вообще бросили за решетку. За что? За правду. Ведь правда сегодня и есть худшее преступление. Особенно если ее хотят знать миллионы», — прокомментировала ситуацию главный редактор издания Оксана Колб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации вынесло предупреждение газете «Новы Час». Соответствующее письмо издание получило 30 марта и сегодня же опубликовало его на своем сайте.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Міністар замежных спраў Украіны прапаноўваў ня ехаць у Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by