|
Команда «Славянского базара» прокомментировала отказы артистов от выступлений
Источник материала: Onliner
Сегодня в телеграм-канале «Славянского базара» появился пост, в котором отмечается, что после «эмоционального давления» на артистов они меняют свои решения. Речь, судя по всему, идет об отказах артистов выступать на мероприятии.
Вот что говорится в тексте сообщения:
«На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск на наш юбилейный фестиваль. Однако волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения. Полагаем, зрители и артисты ни в коем случае не должны быть оскорблены, ведь личный выбор каждого достоин уважения. Также действующим остается право Дирекции в любой момент вносить изменения в программу фестиваля», — отмечается в тексте.
Кроме того, команда фестиваля отметила, что 30-летие мероприятия им «хотелось бы встретить в дружеской фестивальной атмосфере».
«Массовые информационные действия в социальных сетях должны не омрачить встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя, а подарить долгожданную радость общения. Творчество и взаимное уважение всегда отличали фестивальную атмосферу Витебска. Приглашаем всех в июле убедиться в этом лично!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в телеграм-канале «Славянского базара» появился пост, в котором отмечается, что после «эмоционального давления» на артистов они меняют свои решения. Речь,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)