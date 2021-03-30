Команда «Славянского базара» прокомментировала отказы артистов от выступлений

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале «Славянского базара» появился пост, в котором отмечается, что после «эмоционального давления» на артистов они меняют свои решения. Речь, судя по всему, идет об отказах артистов выступать на мероприятии.

Вот что говорится в тексте сообщения:

«На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск на наш юбилейный фестиваль. Однако волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения. Полагаем, зрители и артисты ни в коем случае не должны быть оскорблены, ведь личный выбор каждого достоин уважения. Также действующим остается право Дирекции в любой момент вносить изменения в программу фестиваля», — отмечается в тексте.

Кроме того, команда фестиваля отметила, что 30-летие мероприятия им «хотелось бы встретить в дружеской фестивальной атмосфере».

«Массовые информационные действия в социальных сетях должны не омрачить встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя, а подарить долгожданную радость общения. Творчество и взаимное уважение всегда отличали фестивальную атмосферу Витебска. Приглашаем всех в июле убедиться в этом лично!»