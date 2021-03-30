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НАУ предложило Visa и MasterCard прекратить сотрудничество с госбанками Беларуси. А так можно?

30.03.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Члены Народного антикризисного управления обратились к платежным системам Visa и MasterCard, чтобы те приостановили сотрудничество с госбанками Беларуси, которые выплачивают зарплаты белорусским силовикам. Теоретически это возможно (например, платежные системы не работают в Иране), но насколько это применимо к Беларуси?

Сегодня стало известно, что НАУ в начале марта направило письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank с предложением закрыть корреспондентские счета банков, которые обслуживают силовые структуры. Также члены НАУ обратились к Visa и MasterCard, чтобы платежные системы приостановили отношения с госбанками Беларуси, которые обслуживают предприятия и людей, попавших под санкции.

Насколько это вообще возможно и не пострадают ли от отключения Visa и MasterCard «несанкционные» клиенты банков (а это весомая часть населения страны)?

— Напрашивается аналогия с попыткой отключения Беларуси от системы расчетов SWIFT. Почему не сработало в первый раз, потому же может не сработать и сейчас, — поясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — В международной финансовой системе не принимаются решения на основе «этот мне нравится, и с ним я буду работать, а этот не нравится, и с ним не буду работать». Для того, чтобы прекратить отношения с кем-то, часто нужны четкие юридические основания — решения суда или госорганов или же добровольно принятые на себя ограничения (например, так некоторые иностранные инвестиционные фонды продали приобретенные белорусские облигации).

Например, к платежным системам Visa и MasterCard не подключены некоторые банки Ирана, уличенные в финансировании терроризма, или банки Северной Кореи, которая проводит ядерные испытания (да и международные расчеты там не в почете).

— В странах, обвиненных в серьезных преступлениях, ряд банков отключили от SWIFT и международных платежных систем. И если НАУ таких оснований не найдет, то у обращения перспектив не будет, — говорит аналитик. — Кроме того, пользователей госбанков — полстраны, которые тоже не смогут воспользоваться своими карточками. Это болезненный удар по большому количеству простых людей, которые даже не всегда выбирают сами банк, а пользуются зарплатным проектом работодателя.

Напомним, в ноябре прошлого года схожее объявление поступало от пресс-службы Светланы Тихановской. Тогда предлагалось в качестве очередной санкции к Беларуси отключить страну от межбанковской системы расчетов SWIFT. Однако это ни к чему не привело. Во-первых, всю страну отключить от SWIFT невозможно, потому что к ней подключается каждый отдельный банк. Во-вторых, это делается только в случае серьезной противоправной деятельности. Например, к SWIFT не подключен ни один банк в Северной Корее из-за санкций ООН (страна в обход запрета проводит ядерные испытания). Некоторые банки в Иране также отключили от SWIFT из-за разработки ракетной и ядерной программ. То же самое было с Россией после событий в Крыму и касалось только некоторых банков из черного списка.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, или Сообщество всемирных межбанковских коммуникаций) — это система безопасного обмена информацией и платежами между банками по всему миру. С ее помощью банки имеют собственные уникальные SWIFT-коды, которые сделали безопаснее и дешевле получение денежных переводов между странами. Сейчас системой пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран.

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Члены Народного антикризисного управления обратились к платежным системам Visa и MasterCard, чтобы те приостановили сотрудничество с госбанками Беларуси, которые...
 
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