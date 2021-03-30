Группа «РСП» временно переехала в Украину

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «Разбiтае сэрца пацана» временно переехала в украинский Киев. Об этом участники коллектива сообщили в соцсетях. Ранее они активно высказывали свою гражданскую позицию, а в феврале все парни из «РСП» отсидели по 15 суток.



Фото: instagram.com/rspband

Сегодня в соцсетях группы появился пост с новостью о том, что теперь «РСП» обосновались в украинском Киеве.

— «РСП» за последний месяц три раза отказали в получении «гастрольки». Мы все очень фанатично относимся к проекту, у нас скоро новый альбом и куча разных идей. Поэтому временно решили переехать в Киев. Пока что половинка, ждем вторую. Не знаем, что из этого получится и что будет завтра, но мы во всяком случае попробуем.

Отметим, что музыканты активно высказывали свою гражданскую позицию: выпускали ироничные ролики, выступали на дворовых концертах. А за участие в «музыкальной вечеринке» под Смолевичами 13 февраля все участники коллектива — Павел Городницкий, Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев — были осуждены на 15 суток ареста.