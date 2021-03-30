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Масштабные учения военных стартовали под Гродно

30.03.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Тактические учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой стартовали на Гожском полигоне под Гродно, сообщает Министерство обороны.

© Sputnik / Виктор Толочко
Маневры в фотографиях: витебские и псковские десантники на учениях
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В маневрах принимает участие свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Игоря Демиденко. По информации Минобороны, данные учения – плановые.

"Будет отработано ведение бригадой оборонительного боя. При организации этого мероприятия учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов", – отметил Демиденко.

По плану учений механизированные и танковые подразделения проведут боевые действия с помощью артиллерии в условиях сложной радиолокационной обстановки.

Гвардейцев обучат ведению активной обороны, контратак, отражению ударов с воздуха.

Один из элементов учения – переправка танковых подразделений через Неман. Для этого соорудят понтонный мост, работами будет заниматься специальный батальон 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования.

Учения "голубых беретов"

26 марта 2021 года завершилась активная фаза первого совместного учения ВДВ Беларуси и России.

Бойцы 103-й бригады из Витебска и 76-й дивизии Пскова провели учебную боевую операцию в Могилевской области.

Практические действия развивались на протяжении трех дней, в том числе в темное время суток. За это время участники маневров применяли ствольную и реактивную артиллерию, бронетехнику и боевую авиацию.

Впервые военные отработали ведение совместных действий по выходу группировки подразделений из окружения. Затем белорусские и российские подразделения провели марш колонн техники, во время которого отбивались от диверсионно-разведывательных групп.

В финале десантники высадились на основной плацдарм тренировки с борта самолета Ил-76. На земле их поддерживали наземные силы на бронетранспортерах и автомобилях с зенитными установками. Согласно замыслу, после отвлекающего удара десантники открыли огонь и уничтожили силы незаконного вооруженного формирования.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В маневрах на Гродненщине принимает участие свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих.
 
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