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Масштабные учения военных стартовали под Гродно
30.03.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Тактические учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой стартовали на Гожском полигоне под Гродно, сообщает Министерство обороны.
© Sputnik / Виктор Толочко
В маневрах принимает участие свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Игоря Демиденко. По информации Минобороны, данные учения – плановые.
"Будет отработано ведение бригадой оборонительного боя. При организации этого мероприятия учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов", – отметил Демиденко.
По плану учений механизированные и танковые подразделения проведут боевые действия с помощью артиллерии в условиях сложной радиолокационной обстановки.
Гвардейцев обучат ведению активной обороны, контратак, отражению ударов с воздуха.
Один из элементов учения – переправка танковых подразделений через Неман. Для этого соорудят понтонный мост, работами будет заниматься специальный батальон 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования.
Учения "голубых беретов"
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Бойцы 103-й бригады из Витебска и 76-й дивизии Пскова провели учебную боевую операцию в Могилевской области.
Практические действия развивались на протяжении трех дней, в том числе в темное время суток. За это время участники маневров применяли ствольную и реактивную артиллерию, бронетехнику и боевую авиацию.
Впервые военные отработали ведение совместных действий по выходу группировки подразделений из окружения. Затем белорусские и российские подразделения провели марш колонн техники, во время которого отбивались от диверсионно-разведывательных групп.
В финале десантники высадились на основной плацдарм тренировки с борта самолета Ил-76. На земле их поддерживали наземные силы на бронетранспортерах и автомобилях с зенитными установками. Согласно замыслу, после отвлекающего удара десантники открыли огонь и уничтожили силы незаконного вооруженного формирования.
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В маневрах на Гродненщине принимает участие свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих.
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